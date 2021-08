Tristissima notizia per gli appassionati: Youtubo Anche Io è morto, probabilmente stroncato da un infarto in una clinica del cosentino nella quale si trovava ricoverato a seguito di una caduta.

Omar Palermo, questo il suo nome all’anagrafe, aveva 42 anni e si era reso celebre come youtuber sotto lo pseudonimo Youtubo Anche Io, con un canale che ancora oggi macina visualizzazioni nonostante l’autore non caricasse più video. Omar, infatti, come riporta TgCom24 da tempo non frequentava più i social per tenersi lontano dagli attacchi degli hater. Si era reso famoso per riprendersi durante pasti abbondanti, e mentre mangiava era solito affrontare diversi argomenti in maniera pacata e gentile.

Per il suo modo di fare era chiamato Il Maestro, anche se a più riprese invitava i suoi follower a non imitare le sue gesta. In un video, per esempio, Omar divorava 40 Kinder Fetta Al Latte per poi concludere il pasto con un “pollo rafforzante”. I filmati potevano durare anche 40 minuti, durante i quali Youtubo Anche Io si mostrava intento a consumare i suoi piatti.

La notizia della morte di Omar Palermo è stata data dal collega youtuber Giorgio Sciacca, che cercava notizie dell’amico. Ad avvisarlo sarebbe stato un cugino di Omar. Nelle prime ore la notizia è circolata in modo disordinato facendo pensare che fosse una fake news, ma la conferma, purtroppo, è arrivata anche dall’impresa funebre Castiglione Principalli, che dopo aver affisso i necrologi per la città di Rossano si è vista sommersa di telefonate di persone che chiedevano conferme o smentite.

Youtubo Anche Io è morto lasciando spiazzati i suoi follower, che oggi piangono un uomo “simpatico e gentile”, che di fatto non è mai stato protagonista di liti violente – come spesso accade sui social – né di dissing con altri colleghi: il suo interesse era solamente farsi conoscere con la sua attività singolare e con la sua educazione.