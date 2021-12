Roby Facchinetti in tour nel 2022, presenterà dal vivo l’album Symphony, il nuovo progetto discografico rilasciato lo scorso 26 novembre.

Symphony Tour si compone di diversi appuntamenti nei teatri e il calendario è in continuo aggiornamento. Il tour debutterà il 22 marzo 2022 dal Teatro Donizetti a Bergamo per toccare l’intera penisola e riportare live sul palco la musica di Roby Facchinetti, che nel corso dei decenni ha conquistato intere generazioni, sia da solista che con i Pooh.

Da oggi, venerdì 10 dicembre, sono aperte le prevendite dei biglietti su Ticketone per tutte le date previste in calendario, accusabili sia nei punti vendita fisici che online e via call center.

In tutte le date tour, sul palcoscenico con Roby Facchinetti ci sarà la Ritmico Sinfonica Young Orchestra composta da 40 musicisti dai 18 ai 25 anni, dieci voci del Coro pop Art Voice Academy, diretti dal Maestro Diego Basso.

Symphony, l’album

L’album Symphony di Roby Facchinetti è il suo sesto progetto da solista ed è stato interamente prodotto e realizzato da Roby Facchinetti. 100 minuti di musica in un doppio cd con 19 brani tra i quali 14 del repertorio classico dei Pooh e degli album di Roby e 5 inediti.

Nel disco sono contenuti i brani La Musica è vita, Che meraviglia e Se perdo te scritti con l’autrice Maria Francesca Polli, Grande Madre con il testo di Stefano D’Orazio e Respiri, brano strumentale. Il primo singolo estratto dal nuovo album è Uomini Soli, in radio dallo scorso 19 novembre.

Per il mese di gennaio 2022 è in programma l’uscita di una versione in triplo vinile. Tutti i brani sono eseguiti dalla grande Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana e dalla Budapest Art Orchestra, entrambe dirette dal Maestro Diego Basso, anche arrangiatore dell’intero album.

Alcuni brani del cd vantano la collaborazione del soprano Claudia Sasso, una voce lirica che ha calcato anche i palchi internazionali più importanti.

Roby Facchinetti in tour nel 2022

22 Marzo: Bergamo, Teatro Donizetti

29 Marzo: Milano, Teatro Lirico

04 Aprile: Firenze, Teatro Verdi

07 Aprile: Mantova, Teatro Sociale

09 Aprile: Roma, Teatro Della Conciliazione

05 Maggio: Treviso, Teatro Mario del Monaco

16 Maggio: Torino, Teatro Alfieri