Il revival di Law & Order è ufficialmente entrato in produzione: la stagione 21 della storica serie procedurale di Dick Wolf , annunciata la scorsa estate, è entrata nella fase delle riprese, partite questo mese a New York City.

Il primo ciak del revival di Law & Order è stato battuto all’inizio di dicembre, come ha fatto sapere la società di produzione Wolf Entertainment, celebrando l’inizio delle riprese con un primo scatto dal set. Nelle immagini si scorge il detective Kevin Bernard insieme ad un altro funzionario delle forze dell’ordine, mentre lavorano per le strade della Grande Mela durante una scena in esterni. L’attore Anthony Anderson riprende infatti il suo ruolo della serie originale, affiancato dal nuovo arrivato Jeffrey Donovan nei panni di un poliziotto ancora senza nome.

Queste le foto con cui il set del revival di Law & Order apre i battenti in vista del rilascio nel 2022 su NBC e sulla piattaforma streaming Peacock, oltre dieci anni dopo la brusca cancellazione dello storico format: “Eccoci qui. La stagione 21 di #LawandOrder è ufficialmente in produzione“, si legge nella didascalia delle immagini dal dietro le quinte della nuova serie, che debutta negli Stati Uniti giovedì 24 febbraio 2022 su NBC, aprendo la line-up dedicata all’intero franchise e composta dagli spin-off Law & Order: SVU e Law & Order: Organized Crime, in onda a seguire subito dopo.

Nel cast del revival di Law & Order, oltre ad Anderson che tornerà per una sola stagione del procedurale, è stato annunciato anche Hugh Dancy (Hannibal , The Path) nel ruolo di un assistente procuratore distrettuale. Al momento della sua cancellazione, il cast di Law & Order includeva Anderson, S. Epatha Merkerson, Jeremy Sisto, Alana de la Garza, Linus Roache e Sam Waterston.

Continua a leggere su optimagazine.com