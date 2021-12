Úrsula Corberó ha fatto il suo debutto in un late show americano con una breve apparizione da Jimmy Fallon, nel suo celebre Tonight Show, mercoledì 8 dicembre: il più internazionali dei volti de La Casa di Carta, fresca di debutto a Hollywood la scorsa estate col film Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini, l’interprete di Tokyo è parsa visibilmente emozionata per questo passaggio importante in uno dei programmi americani più seguiti della tv generalista.

In pochi minuti Úrsula Corberó ha dato sfoggio di un perfetto inglese e ha raccontato come è stata travolta dall’esplosione del fenomeno internazionale de La Casa di Carta (qui la nostra recensione del finale), dopo il debutto su Netflix: un’ondata di popolarità che l’ha travolta e di cui si è resa conto per la prima volta all’estero, mentre era in Uruguay.

Úrsula Corberó ha raccontato di aver scoperto l’exploit de La Casa di Carta quando è stata raggiunta da tanti ammiratori, con sua enorme sorpresa, durante una festa di Capodanno a cui stava partecipando con il fidanzato e i suoceri.

Improvvisamente la gente si è avvicinata e ha iniziato a dirmi ‘Tokyo è una dea’ e io non ho capito niente. E ho pensato che fosse strano che tutti quelli che avevano visto ‘La Casa de Papel’ fossero riuniti proprio a quella festa!

Ma Úrsula Corberó ha riservato all’ospitata con Fallon un aneddoto ancora migliore: l’attrice spagnola ha ricordato quella volta in cui, su un volo da Los Angeles verso Madrid, incontrò la popstar Madonna, rivelatasi poi una grande fan de La Casa di Carta. La giovane interprete ha incrociato lo sguardo della Regina del Pop, restando di sasso: quando Madonna si è avvicinata e le ha confessato di adorare il personaggio di Tokyo, l’attrice non è riuscita a spiccicare parola. Inoltre Ciccone le ha anche chiesto il numero di telefono e l’ha poi usato per avvisarla di aver dimenticato il suo passaporto sul sedile dell’aereo: “Sono riuscita a tornare a casa solo grazie a Madonna“, ha raccontato l’attrice. Ecco il video della sua partecipazione al Tonight Show, nella stessa serata in cui tra gli ospiti c’era anche Nicole Kidman.

