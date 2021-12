Ed Sheeran ha quasi ucciso Elton John. Lo si legge ovunque nelle ultime ore, ma cosa è successo? I due colleghi hanno lanciato insieme un brano natalizio congiunto, Merry Christmas, per il quale hanno registrato anche il video ufficiale.

Proprio sul set del video, un incidente avrebbe potuto mettere a rischio l’incolumità di Elton John: è stata questione di pochi centimetri. Ed Sheeran ha infatti lanciato una campanella che ha colpito il pianoforte rosso che Elton John stava suonando .

La campanella in questione ha assunto una traiettoria fuori dal controllo del cantante, che ha quasi colpito Elton John in testa. A condivide la scena è stato lo stesso Sir Elton John sui social con un commento ironico: “Magari la prossima sarai più fortunato”.

“Abbiamo girato un video natalizio e, cavolo, ho quasi ucciso Elton con una campana”, il commento di Ed Sheeran che ha raccontato l’accaduto. Era vestito da Babbo Natale quando ha calciato un pacco regalo. Sul pacco era posizionata una campanella di metallo che per un pelo non ha preso in pieno Elton John, concentrato a suonare il pianoforte e, soprattutto, di spalle. Non avrebbe potuto accorgersi del pericolo.

“Sono lì vestito come una specie di Babbo Natale sexy e calcio un regalo ma sopra c’era una grande campana di metallo. Gli ho mostrato il video al rallentatore e la campana è passata a pochi centimetri dalla sua testa, lo avrei colpito! Mentre era in aria ero terrorizzato all’idea”, le parole di Ed Sheeran, spaventato che la campanella calciata potesse colpire il collega.

Rischio scongiurato: la campanella ha colpito il pianoforte ed Elton John non ha potuto far altro che condividere quel frame sui social ridendo a crepapelle e incoraggiando ironicamente il collega a riprovarci.