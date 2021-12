Elisa a Sanremo 2022: le indiscrezioni che circolavano in rete prima dell’annuncio ufficiale di Amadeus erano vere. Per Elisa il ritorno al Festival di Sanremo 2022 sarà “un momento importante di questo viaggio appena iniziato”, scrive queste parole sui social.

Annuncia un doppio album di inediti, un progetto discografico che sarà diviso in due parti: da un lato le canzoni in italiano, dall’altro quelle in inglese. Per ascoltarlo bisognerà attendere il 2022. Il disco verrà infatti rilasciato solo dopo la partecipazione dell’artista al Festival di Sanremo, che per la terza volta è nelle mani del direttore artistico Amadeus (anche conduttore delle 5 serate).

I 22 Big/Campioni in gara sono ormai stati annunciati. Ora si attende la finale di Sanremo Giovani, dalla quale emergeranno due vincitori che porteranno a 24 il numero dei cantanti all’Ariston. Tra questi, anche l’attesissimo ritorno di Elisa, una delle voci più belle del panorama nostrano.

“La vita è tutto fuori che teoria. Chi avrebbe mai immaginato il mondo degli ultimi due anni? Io no di sicuro.

La musica che faccio ha per me una caratteristica principale, è reattiva.

Mi serve per smuovere tutto, e serve a me per prima”, le sue parole sui social nel parlare di un disco che si spiegherà da solo, traccia dopo traccia.

La cantante ha poi spiegato la scelta della doppia lingua: brani in italiani ed in inglese troveranno spazio nel progetto. “Il messaggio di questo doppio album si spiegherà canzone dopo canzone, video dopo video, concerto dopo concerto. Immagino tutto questo da due anni. Ci lavoro ininterrottamente da allora.

L’album non può che essere un doppio. L’inglese è la culla da dove vengo, non ho potuto né voluto lasciarlo andare. Ne ho scritte almeno quindici… Ho lavorato su un’altra quindicina di canzoni in italiano”.

“Modi classici e modi totalmente nuovi, stesso dna, ma altri linguaggi e strumenti.

Il buio, il fuoco, il desiderio. La musica va uccisa per far sì che rinasca. Gino lo sa che quel libro mi è servito tanto. In questi due anni la pratica, e zero teoria. Come quando arriva la tempesta, e con lei l’istinto di sopravvivenza scatenato da condizioni più pericolose. L’istinto, la risposta. La reazione. Torniamo lì.

È successo di tutto per scatenare questa quantità di reazioni.

Abbiamo scritto una delle canzoni migliori dell’album su facetime, in lockdown, nei giorni più bui dello scorso inverno, io credo, per reazione”, spiega. Poi accenna alla canzone che presenterà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo nel 2022.

“Ne ho scritta un’altra che ho tenuto in un cassetto per anni, il suo destino era di aspettare Sanremo e il 2022 per incontrarvi. Sarà un momento importante di questo viaggio appena iniziato, e ce ne saranno altri… Intanto ci vediamo a Sanremo! The rumors were true!”.