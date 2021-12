Le offerte di Natale Amazon si fanno ghiotte per chi punta ad un dispositivo del noto marchio dell’e-commerce tra Echo Dot e Show. Per alcuni modelli di smart speaker e non solo, il risparmio garantito dalle promozioni arriva addirittura al 60%. Motivo in più per dare un’occhiata a tutti gli sconti di scena in queste ore, pur considerando la dovuta attenzione ai tempi di consegna dei prodotti di questi tempi.

La prima e più incredibile delle offerte di Natale Amazon è quella con protagonista l’Echo Dot di terza generazione, tra l’altro nell’elegante colorazione antracite. Il dispositivo che integra naturalmente l’assistente vocale Alexa viene proposto a 19,90 euro. Considerando che il prezzo di listino è di 49,99 euro, lo sconto complessivo è del 60%, il più alto per la categoria di prodotto. Occhio solo ai tempi di spedizione della soluzione che non arriverà prima del 20 o 21 dicembre ordinando in giornata: poco importa se si tratta di un regalo da mettere sotto l’albero, arriverà in tempo per donarlo .

Tra i dispositivi sempre più amati dagli italiani, ci sono anche gli Echo Show e questi non mancano affatto tra le offerte di Natale Amazon. La soluzione più conveniente è quella dell’Echo Show 5 di seconda generazione, nel modello 2021. Il costo attuale della soluzione è di appena 44,99 euro e non più di 84,99 euro, con uno sconto del 47% sul totale. In questo caso non ci sarà da preoccuparsi per la spedizione che partirò subito con consegne previste già da venerdì 10 dicembre.

Per chiudere il tris di offerte di Natale Amazon, c’è da prendere in considerazione anche l’altro modello di Echo Show 8 di prima generazione. Il valore del dispositivo scende a 69,99 euro dai 109,90 euro iniziali: senza dubbio, un bel risparmio anche in questo caso. si conferma la consegna immediata da 10 dicembre anche per quest’ultima opzione.

