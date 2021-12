Dal 20 gennaio 2022 saranno effettive nuove rimodulazioni WindTre, di cui finora non si era mai parlato. Le modifiche unilaterali del contratto implicheranno un aumento del canone mensile variabile in base all’offerta attiva (non sappiamo dirvi quali, la descrizione è, per adesso, generica, ma contiamo di approfondire la questione quanto prima). Il gestore unico compenserà gli utenti impattati con un qualche pensiero, nella speranza sia abbastanza per convincerli a non disattivare l’offerta. L’SMS informativo ha già iniziato a viaggiare, coinvolgendo gli utenti con traffico voce o voce+sms, così come qualcuno anche con traffico Internet.

Per i primi menzionati, dal 20 dicembre potranno disporre di minuti illimitati ed avranno anche la possibilità di attivare l’opzione ‘50 Giga al mese‘ (da 6 a 12 mesi). I secondi, invece, riceveranno un aumento dei GB della loro offerta, da una base minima di 20 fino alla soglia massima illimitata. Le rimodulazioni WindTre in oggetto riguarderanno anche la limitazione di velocità riservato ad alcune offerte che godranno dei GB illimitati (non sarà possibile superare i 10 Mbps). Ricordiamo che sarà possibile lasciare invariata l’attuale offerta inoltrando il messaggio ‘NVAR‘ tramite SMS al 40400 entro l’8 gennaio 2022. L’ultima modifica delle rimodulazioni WindTre riguarda i clienti che pagano tramite carta di credito o conto corrente, con addebito adesso anticipato, ed i costi applicati una volta esaurito il traffico disponibile.

Gli utenti impattati dalle rimodulazioni WindTre potranno avvalersi del diritto di recesso entro un massimo di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione inviando una raccomandata A/R all’indirizzo ‘Wind Tre S.p.A. CD MILANO RECAPITO BAGGIO Casella Postale 159 20152 MILANO MI’, tramite PEC a ‘servizioclienti159@pec.windtre.it’, presso un negozio o chiamando il 159 (evitando di pagare penali e costi di disattivazione). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

