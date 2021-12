Ottime notizie per chi attende il download beta EMUI 12 su Huawei P30 Pro e Mate 20 Pro. Il via alla fase di test dell’aggiornamento, dopo una lunga fase di esclusiva per il solo mercato cinese, sta giungendo anche dalle nostre parti. In particolare è il sito di settore Huaweiblog che fa riferimento al mercato tedesco ad aver comunicato la lieta notizia. Considerando che gli upgrade italiani sono stati spesso contestuali a quelli dei residenti in Germania, non ci sono perplessità nel comunicare che il gioco è fatto anche per quanto ci riguarda. Al massimo, dovremo attendere qualche giorno in più ma non oltre.

Il programma beta EUMI 12 su Huawei P30 Pro e Mate 20 Pro, per chi non lo sapesse, porta con sé la grafica ma anche alcune funzionalità di Harmony OS, il sistema proprietario alternativo ad Android ma per ora distribuito solo in Cina. Per questo motivo, l’update risulta essere davvero fondamentale e incuriosisce non pochi possessori dei modelli di smartphone Huawei non certo recentissimi ma comunque ancora tanto diffusi anche in Italia.

Chi vorrà mettere le mani quanto prima sulla beta EMUI 12 sui nuovi due dispositivi Huawei supportati, dovrà effettuare un paio di semplici passaggi. Intanto l’app beta appunto andrà scaricata direttamente dal sito del produttore sul proprio telefono a questo indirizzo. Lo strumento andrà lanciato associandolo al personale Huawei ID. Una volta autenticati, i possessori di Huawei P30 Pro e Mate 20 Pro dovrebbero visualizzare subito o ben presto la possibilità di aderire al programma di sperimentazione. Quest’ultimo sarà limitato ad un certo numero di iscritti: solo dopo che l’adesione verrò accettata,si riceverà la notifica dell’update. Questa fase di test resta raccomandabile solo a chi mette in conto la possibilità di incorrere in bug e problemi di qualsiasi tipo: se il dispositivo, nella sua completezza di funzioni, risulta fondamentali per motivi di lavoro o altro sarà molto meglio attendere il rilascio definitivo dell’aggiornamento.