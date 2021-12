Marco Lodola sta attraversando un anno incredibile. Le sue opere sono presenti in centinaia di negozi Dior in tutto il mondo. Ha avuto altre collaborazioni importanti e ha esposto agli Uffizi di Firenze. Ma sicuramente la sua soddisfazione maggiore è venuta dall’aver visto i suoi Beatles luminosi camminare sulle strisce pedonali di Abbey Road, dove e Fab4 avevano scattato la famosissima foto a cui si è ispirato lo stesso Lodola per crearli.

Ma lui non c’è andato a Londra. Quando ha scoperto che esiste una webcam sempre in diretta che mostra quello che accade in quelle strisce, ha semplicemente diretto i lavori da casa.

Ma partiamo dall’inizio, pur raccontando tutto in sintesi.

Quando nel 2008 ebbi l’opportunità di allestire una mostra di tutta la mia memorabilia rock in Piazza Duomo a Milano dentro una struttura di 800mq per 6 mesi, chiesi a Marco di realizzare icone rock luminose. Tra queste lui fece i 4 Beatles in cammino su Abbey Road, giganti, che erano esposti fuori dalla mostra Rock’n’Music Planet. In migliaia di persone si sono fatte la foto con quei Beatles. Li abbiamo portati poi in Viale Ceccarini, in occasione della mostra Riccione-Woodstock. Poi Marco ha inventato un suo nuovo stile, dove usa fili luminosi invece di plexiglas. Per il Roxy Bar ne ha fatto una versione nuova, la stessa che ha portato a Londra. Il suo amico Camisani Calzolari, quello di Striscia la Notizia, che abita a Londra gli ha palesato la possibilità di portarli di notte sulle strisce di Abbey Road. Ed è quello che è accaduto. Li hanno collegati a batterie speciali per non aver bisogno di corrente elettrica, caricati su un furgone e, alla fine, eccoli posizionati davanti agli Abbey Road Studios, con Lodola che si godeva la scena da casa in diretta.

Io non ne sapevo nulla e mi ha informato solo a fatto accaduto. Perché? Gliel’ho chiesto in questo collegamento che ho fatto durante la diretta WE HAVE A DREAM. Lui mi ha risposto che aveva visto la mia follia, quando ho presentato una puntata di “Be Bop a Lula” seduto sulle strisce di Abbey Road con le macchine e gli autobus che mi sfrecciavano accanto sfiorandomi, e aveva paura che avessi ripetuto qualche gesto folle se andavo anche io.

Me la pagherà.

