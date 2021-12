Ormai non ci sono più dubbi sulla velocità con cui il colosso di Seul è solito rilasciare gli aggiornamento a bordo dei propri dispositivi, tra cui figura a pieno titolo il Samsung Galaxy Z Fold 3. Stando a quanto riportato da ‘SamMobile‘, il produttore asiatico ha iniziato ad aggiornare il suo terzo smartphone alla versione stabile di Android 12 con One UI 4.0.

L’upgrade ha prima raggiunto il Samsung Galaxy Z Flip 3, per poi arrivare, qualche ora più tardi, sull’altro pieghevole. Il rilascio pare essere partito in Corea, per adesso. Non dovrebbe comunque passare troppo tempo prima che più Paesi ottengano l’aggiornamento ed ogni proprietario del Samsung Galaxy Z Fold 3 possa iniziare a godersi l’ultima versione di Android e della One UI. Facciamo anche notare che l’upgrade pare essere disponibile solo per gli utenti su Android 11. Detto ciò, è probabile che gli utenti che stanno testando la beta della One UI 4.0 ricevano l’upgrade alla versione finale entro poco tempo.

Come per qualsiasi altro aggiornamento, i proprietari del Samsung Galaxy Z Fold 3 possono scaricare Android 12 con la One UI 4.0 seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘ (potrebbe essere necessario ripetere l’operazione più volte). Non appena disponibile, abbiate anche cura di assicurarvi che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% prima di continuare, onde evitare che il device si spenga durante il processo. Un’altra cosa da fare sarebbe effettuare un backup dei propri dati: l’installazione non li cancellerà di default, ma potreste aver bisogno di un hard-reset per qualche motivo e, in quel caso senza un backup da ripristinare, perdereste tutto, senza poter più tornare indietro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

