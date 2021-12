Il colosso di Seul ha iniziato a testare la versione beta dell’aggiornamento One UI 4.0 basato su Android 12 sui Samsung Galaxy Z Flip 3 e Z Fold 3 alcune settimane fa. Dopo aver rilasciato più aggiornamenti beta della One UI 4.0 per i propri dispositivi pieghevoli, l’azienda sudcoreana adesso ha rilasciato l’upgrade stabile di Android 12 per i Samsung Galaxy Z Flip 3. Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento stabile di Android 12 per il Samsung Galaxy Z Flip 3 porta il firmware alla versione F711BXXU2BUK, con distribuzione a partire dalla Serbia. Si prevede che in altri Paesi l’upgrade possa arrivare quanto prima (nel giro di qualche settimana dovrebbe farsi presente anche nel nostro mercato).

Il pacchetto include anche la patch di sicurezza di dicembre 2021 (l’ultimo a cui ha lavorato Google). Non è ancora chiaro se l’aggiornamento verrà distribuito anche agli utenti della versione beta della One UI 4.0. Se avete un Samsung Galaxy Z Flip 3 di importazione serba, o magari vivete in quel territorio, potete verificare la disponibilità dell’aggiornamento seguendo il percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software > Scarica e installa‘, avendo cura di appurare che la percentuale di carica residua sia superiore al 50% (bisogna evitare che il telefono si spenga durante il processo per non corrompere il sistema operativo in qualche modo).

Un’altra cosa buona da fare sarebbe effettuare un backup dei propri dati, da ripristinare se la situazione lo rendesse necessario (l’installazione, di per sé, non comporta la perdita dei dati, che potreste comunque essere costretti a perdere per un hard-reset imprevisto senza più poterli recuperare in assenza di una copia di backup, da tenere sempre a portata di mano per ogni evenienza). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

