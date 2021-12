Achille Lauro a Milano con l’Orchestra della Magna Grecia: un solo appuntamento in tutta Italia, nella città di Milano. Questo il modo di Achille Lauro di festeggiare Sant’Ambrogio, con uno spettacolo unico al Teatro degli Arcimboldi in programma per stasera, martedì 7 dicembre.

Con lui sul palco ci sarà l’Orchestra della Magna Grecia, l’ensemble sinfonico con il quale è già stato ul palco Taranto per un’occasione speciale. A settembre si era infatti esibito con l’orchestra durante il Medita Festival e quella di Milano è l’unica data attesa per l’inverno.

Lo show è impreziosito dalla presenza eccezionale della ballerina Klaudia Pepa che danzerà in un brano. Per Achille Lauro si tratta di un verro e proprio One Night Show molto speciale. Il suo live sarà infatti accompagnato dai battiti del suo cuore attraverso strumenti sofisticati presenti sul palco: un quadro digitale mostrerà ai presenti in tempo reale i battiti del suo cuore nell’esibizione. Il lavoro sarà poi messo all’asta su Crypto.com a supporto del reparto di cardiologia infantile del Policlinico San Donato.

In scaletta i successi di Achille Lauro e i brani che l’artista ha rilasciato nel corso della sua carriera, passata più volte per il palco del Festival di Sanremo. E lo vedremo ancora una volta calcare il prestigioso palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo il prossimo mese di febbraio. Achille Lauro è infatti tra gli artisti presenti nella categoria dei Campioni, pronto a presentare un brano inedito dall’1 al 5 febbraio 2022.

Amadeus lo ha voluto con sé nella sua terza esperienza sanremese da direttore artistico e conduttore della kermesse canora dedicata alla musica italiana che ha già fatto discutere per la presenza di Ana Mena sul palco. Ma non è l’unico motivo di discussione: per Lauro è il 4° anno consecutivo all’Ariston, privilegio che gli costerà i live da qui alla conclusione del Festival.

L’occasione milanese di oggi è quindi l’unica per poterlo vedere dal vivo prima della prossima tournée, al via dopo la partecipazione al Festival della Canzone Italiana.