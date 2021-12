Lo Xiaomi 12 Lite è nei piani del produttore cinese, probabilmente insieme allo Xiaomi 12 Lite Zoom, un altro dispositivo di fascia media pure previsto dall’OEM (anche se forse non per il mercato occidentale). Stando a quanto riportato da ‘xiaomiui.net‘, lo Xiaomi 12 Lite, conosciuto con il codice ‘taoyao‘, sarà spinto dal processore Snpadragon 778G o 780G+, ed avrà uno schermo AMOLED da 6.55 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz (parliamo, quindi, di un pannello che, se confermato, darà parecchie soddisfazioni a chi deciderà di puntare sullo Xiaomi 12 Lite, che, seppur di fascia intermedia, vanterebbe uno schermo di un livello superiore). Il lettore di impronte digitali sarà collocato sotto il display.

Lo Xiaomi 12 Lite monterà un sensore principale Samsung ISOCELL GW3, insieme ad un ultra-grandangolare e ad un sensore macro (di cui non sono stati resi noti i dettagli, anche se possiamo immaginare quali sensori verranno adottati per completare il quadro del comparto fotografico posteriore). Lo Xiaomi 12 Lite Zoom, con codice ‘zijin‘ non dovrebbe presentare alcuna differenza dal punto di vista delle caratteristiche tecniche (si tratterà, probabilmente, di una versione destinata ad altri mercati: la cosa, quindi, ci riguarda fino ad un certo punto, giusto per una nostra curiosità, non per scopi differenti). Vi faremo poi sapere se la situazione dovesse, in qualche modo, cambiare: state tranquilli.

Lo Xiaomi 12 Lite sarà presentato nel mese di marzo insieme agli Xiaomi MIX 5, e dovrebbe arrivare sul mercato globale con a bordo la MIUI 12 con Android 12 (per poi passare, nel corso del tempo, attraverso ulteriori due grandi aggiornamenti software, come minimo almeno). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: saremo lieti di rispondervi nel più breve tempo possibile.

