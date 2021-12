Ci sono novità che occorre prendere assolutamente in esame, oggi 3 dicembre, a proposito del Dottor Andreas Noack. Diventato anche video blogger, l’esperto in chimica ha trattato diversi argomenti delicati in passato, come nel caso dell’idrossido di grafene che a suo dire sarebbe presente nei vaccini. Dunque, un personaggio altamente divisivo in questo particolare momento storico, fino alla notizia del suo arresto avvenuto proprio durante una trasmissione in diretta sui suoi canali social.

Cosa sappiamo sul Dottor Andreas Noack, che citò l’idrossido di grafene nei vaccini

Da alcuni giorni a questa parte, si parla della morte del Dottor Andreas Noack. Non abbiamo ancora conferme ufficiali in merito da parte delle autorità, ma ci sono elementi per non etichettare il tutto come la classica “bufala“, a differenza di quanto avvenuto alcuni giorni fa con la fake news del film “The Omicron variant“. Va detto che l’arresto dell’uomo, secondo fonti interne alla polizia tedesca, sarebbe stato frutto di un raid che in realtà aveva altri obiettivi secondo quanto raccolto a suo tempo.

Provando a fare chiarezza, tutto nasce da alcune informazioni diffuse su Telegram dalla sua compagna. Quest’ultima, infatti, avrebbe lasciato intendere in un primo messaggio che il Dottor Andreas Noack avesse perso la vita in seguito ad un pesante attacco ricevuto. Come sottolineato da siti di fact checking, tipo BUTAC e Bufale, ci sarebbe però un secondo messaggio della donna completamente diverso, in cui si afferma che il chimico sarebbe passato a miglior vita a causa di problemi cardiaci riscontrati in ospedale dopo il ricovero.

Dunque, c’è ancora incertezza ed un alone di mistero su quanto capitato al Dottor Andreas Noack. Speriamo di saperne di più nei prossimi giorni, ma al momento non ci sono le basi per parlare di omicidio dovuto alle sue uscite sull’idrossido di grafene nei vaccini.