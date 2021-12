Credere a tutto quello che circola sui social è un errore imperdonabile a fine 2021 e la prova, come potrete facilmente immaginare, l’abbiamo avuta in questi giorni con la storia del film “The Omicron Variant“. Con tanto di trama in italiano. Secondo un cosiddetto troll, ovvero un personaggio che ama prendere in giro gli utenti tendenzialmente propensi a ricondividere contenuti senza verificarli, sarebbe in circolazione una pellicola che confermerebbe la teoria secondo cui la variante sudafricana sarebbe stata studiata a tavolino.

Cosa sappiamo sul film “The Omicron Variant”

Dopo la bufala del “vietato dire Natale“, trattata di recente, ne abbiamo pertanto un’altra. L’equivoco ha una base lontana nel tempo. Un film chiamato semplicemente “Omicron”, in effetti, esiste. Si tratta di una produzione che risale addirittura al 1963. In questo modo, abbiamo avuto sia chi ha pensato che il film “The Omicron Variant” fosse stato realizzato negli ultimi tempi, a dimostrazione del fatto che tutto sia prestabilito, sia un altro target di complottisti. Qui il riferimento cade su coloro che sono consapevoli della data della prima pellicola.

Tuttavia, tali soggetti non valutano che il film in questione parli di argomenti totalmente differenti rispetto alla pandemia. Dunque, nessuna profezia 58 anni fa. Il nome Omicron, in quel caso, si focalizzava su un alieno che era arrivato sulla Terra per esaminare la nostra razza in vista di una successiva invasione. Ecco perché è molto superficiale contestualizzare quel film e quella trama in italiano ai giorni nostri, ma questo concetto è poco chiaro a tanti italiani secondo quanto raccolto in queste ore.

Ricapitolando, non è stato presentato alcun film a Trieste chiamato “The Omicron Variant”. Non esiste alcun progetto di questo tipo, così come il lavoro fatto nel 1963 non ci ha predetto in alcun modo che avremmo vissuto una pandemia in questi anni. Soprattutto con l’arrivo di una variante chiamata come l’alieno protagonista della pellicola in questione. Speriamo che questo chiarimento possa spegnere ogni polemica.