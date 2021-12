DAZN ha appena annunciato l’arrivo di DAZN X: si tratta di un nuovo hub per l’innovazione il cui obiettivo sarà quello di rendere più social e interattivo lo streaming degli eventi sportivi. Il progetto, portato a termine ad inizio novembre 2021, nasce dall’ottenimento di Texel (startup israeliana famosa per la sua tecnologia di video e audience engagement) da parte della piattaforma dello sport in streaming.

Sono 50 i membri del team Texel che si uniranno a DAZN X e, come spiega l’azienda con sede a Londra, l’acquisizione di Texel permetterà a DAZN di offrire ai tifosi un’esperienza unica ancora più completa. Il nuovo hub, infatti, si concentrerà sullo sviluppo di contenuti interattivi e coinvolgenti come parte integrante del servizio di streaming sportivo offerto da DAZN. Gli abbonati di DAZN potranno parlare, condividere, fare acquisti e giocare con i loro amici mentre assistono in diretta ai contenuti sportivi premium.

Stando a quanto affermato da Shay Segev, co-CEO di DAZN, tale novità offrirà un nuovo modo di vedere lo sport; il loro intento è quello di rivoluzionare l’esperienza della visione dello sport rendendola più emozionante, più social e ancora più coinvolgente. L’acquisizione di Texel e il lancio di DAZN X rappresentano un’accelerazione significativa della loro strategia per posizionarsi come leader dell’innovazione sportiva a livello mondiale.

Anche la stessa Texel si ritiene soddisfatta e, sul suo sito ufficiale, si può leggere che considerate sempre di più le persone che trasmettono i loro contenuti video preferiti sugli schermi, gli utenti adesso si aspettano che i loro servizi di streaming siano ancora più avvincenti, ricchi e coinvolgenti. Vogliono interagire, giocare e fare acquisti insieme ai loro amici e comunità, in sincronia ed in tempo reale con i contenuti che scelgono. Vogliono che i loro flussi vengano socializzati. Ecco che il motto della startup israeliana è proprio “Socializing streams”, il cui scopo è, appunto, ‘socializzare’.

