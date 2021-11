Sarà disponibile da venerdì 3 dicembre in tutti gli store digitali Testa E Croce di Matteo Romano. Il nuovo singolo verrà presentato, la settimana seguente, in diretta su Rai1 dal Casinò di Sanremo per la finale di Sanremo Giovani.

Matteo Romano fa infatti parte dei giovani che si esibiranno in diretta Rai per provare a strappare un posto per il palco del Teatro Ariston di Sanremo e la gara dei Campioni. Due dei giovani finalisti già selezionati, accederanno alla gara dei Big, ufficialmente in competizione tra gli artisti non emergenti.

Matteo Romano propone il singolo Testa E Croce che ascolteremo già da questa settimana. 19 anni, di Cuneo, Matteo Romano vanta alle spalle un doppio Platino per il singolo d’esordio Concedimi ed è tra i 12 finalisti di Sanremo Giovani che disputeranno la finale del 15 dicembre.

Il brano, scritto con Federica Abbate e prodotto da Katoo, sarà disponibile in tutti gli store digitali da venerdì 3 dicembre.

“Ho iniziato a scrivere questa canzone circa un anno fa, prima ancora del successo di Concedimi e della firma con Polydor. Era solo un accenno, la prima strofa e il ritornello, ed è rimasta nel cassetto fino a quando, grazie alla mia etichetta, non ho avuto l’occasione di fare una sessione di scrittura con Federica Abbate e Katoo“, le parole di Matteo Romano sul brano che presenta al Festival di Sanremo.

Poi aggiunge, sul lavoro con Federica Abbate e con Katoo, verso la versione definitiva: “Federica e Francesco sono stati davvero straordinari con me, che ero così elettrizzato per questa nuova esperienza. Hanno voluto conoscere la storia del brano e mi hanno aiutato a tirarla fuori fino ad arrivare alla stesura definitiva”.

Testa E Croce di Matteo Romano racconta una particolare esperienza, quel momento in cui realizziamo di doverci allontanare dalle persone che non ci fanno stare bene, pur provando un sentimento nei loro confronti.

Il cantante spiega, quindi: “Testa e Croce racconta di una esperienza personale, di quando ci rendiamo conto di volerci allontanare da una persona che non ti fa bene anche se provi ancora qualcosa. Nel brano dico “Siamo testa e croce allo stesso modo” per cristallizzare quel momento in cui ci si rende conto che non riusciamo più a trovarci, a capirci”.

