Shawn Mendes a Milano nel 2022, a sorpresa è stato annunciato il secondo concerto in programma in Italia il prossimo anno.

A grande richiesta Shawn Mendes annuncia una nuova tappa italiana del suo Wonder: The World Tour. Dopo il concerto atteso a Bologna, Shawn Mendes fa tappa anche a Milano. La nuova data è quella di lunedì 9 maggio 2022 al Mediolanum Forum di Assago.

Special Guest dell’evento sarà King Princess, che si esibirà in apertura del live.

La nuova tappa si aggiunge a quella già in programma all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) e prevista per il 2 aprile 2022.

Dopo il grande successo in prevendita dei biglietti per il concerto di Bologna, il cantautore nominato ai Grammy e vincitore di più dischi di platino ha annunciato oggi un secondo concerto in Italia per il quale sono già noti i dettagli sull’avvio delle prevendite dei biglietti in diversi scaglioni: una pre-sale esclusiva anticipata e poi l’apertura generale.

L’annuncio delle date del tour europeo con i due appuntamenti in Italia segue l’uscita del singolo Summer of Love con Tainy e dell’album Wonder, che ha debuttato al n.1 nella classifica Billboard Top 200. Sarà proprio Wonder e le tracce in esso contenuto il grande protagonista dei live in programma per l’anno prossimo in tutto il continente.

In scaletta non mancheranno i successi pubblicati dall’artista negli anni precedenti.

Biglietti per Shawn Mendes a Milano nel 2022

I biglietti per il concerto di Shawn Mendes a Milano nel 2022 saranno disponibili in pre-sale esclusiva R101 dalle ore 10.00 di venerdì 3 dicembre alle ore 20.00 di domenica 5 dicembre. Tutti i dettagli sull’apertura della prevendita anticipata per gli ascoltatori di R101 sono disponibili sul sito r101.it.

L’apertura generale delle prevendite è attesa per lunedì 6 dicembre alle ore 10.00.