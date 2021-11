Shawn Mendes e Camila Cabello si lasciano. Non un rumor messo in rete da una pagina-fan della coppia di artisti, nemmeno l’indiscrezione di un portavoce, nemmeno la velina anonima di un whistleblower. Le due popstar lo hanno annunciato sui social, ognuno dai propri profili, con un messaggio postato nelle storie di Instagram.

Il precedente con Alvaro Soler

A proposito di annunci pubblici, ricordiamo che nell’aprile 2020 anche Alvaro Soler aveva annunciato la fine della sua relazione con Sofia Ellar in un post pubblicato su Instagram. In entrambi i casi, le parole impiegate per dare notizia della fine di una relazione non arrivano amare né malinconiche: piuttosto, le star si impegnano a lanciare un messaggio di positività e speranza, e soprattutto di stima reciproca.

Shawn Mendes e Camila Cabello si lasciano

Shawn Mendes e Camila Cabello si sono conosciuti nel 2014, nel contesto dell’apertura del concerto di Austin Mahone. Da quel momento i due hanno iniziato a corteggiarsi fino al 2019, quando hanno ufficializzato il loro amore. Insieme hanno registrato e pubblicato il singolo Señorita. Gli ultimi scatti social che li ritraggono insieme ci mostrano la coppia felice e travestita per Halloween.

Oggi quell’amore non c’è più, ma restano la stima reciproca e l’affetto. Shawn Mendes e Camila Cabello si lasciano e pubblicano la nota ufficiale nelle loro storie su Instagram:

“Ciao ragazzi, abbiamo deciso di chiudere la nostra relazione, ma l’amore che proviamo l’uno per l’altra come esseri umani è più forte che mai. La nostra storia è iniziata in qualità di migliori amici e ora continueremo ad esserlo. Apprezziamo tantissimo il vostro supporto sin dall’inizio e per il futuro, Camila e Shawn”.

Per il momento non è dato sapere quali siano le ragioni della fine della relazione, ma probabilmente le due popstar manterranno l’assoluta riservatezza senza più tornare sull’argomento. Lo stesso Soler, ad esempio, aveva scritto: “Queste parole sono le uniche che condivideremo con voi”.

Ciò che leggiamo, tuttavia, è un contenuto di dolcezza che lascia intuire che tra i due non vi fossero attriti. Shawn e Camila prenderanno direzioni diverse, per questo i fan restano spiazzati dalla notizia e vorrebbero saperne di più.