Salta il tour mondiale di Shawn Mendes: la notizia è appena stata comunicata e i motivi sono legati allo stato di salute dell’artista. Mendes parla di salute mentale e non è la prima volta che lo fa. Adesso però interrompe le attività live già previste: non salirà sul palco e i biglietti verranno probabilmente rimborsati. Si attendono aggiornamenti.

Il tour mondiale di Shawn Mendes subisce un brusco arresto. Lo comunica l’artista in prima persona con un messaggio sui social. Un testo nella sua lingua madre e rivolto ai fan di tutto il mondo parla delle difficoltà di tenere fede a tutti gli impegni che da anni vengono programmati per lui in tutto il mondo.

Mendes sottolinea di essere in tour da quando aveva 15 anni e di essersi fermati per riprendere fiato veramente poche volte. Non ce la fa più. Adesso si ferma. Poco male se il calendario dei live è già stato confermato e comunicato. L’artista ha bisogno di tutelare se stesso e la sua salute mentale. Ecco dunque perché salta il tour mondiale di Shawn Mendes.

Sono i concerti in programma nelle prossime 3 settimane a subire una battuta d’arresto. Non si conosce la sorte del tour mondiale ma ciò che è certo e che nelle prossime 3 settimane Mendes non possa tenere fede agli impegni presi. Poi si vedrà. C’è quindi la possibilità che i concerti già comunicati possano essere riprogrammati ma al momento ha bisogno di fermarsi e riposarsi.

Lo spiega ai fan a cuore aperto e da loro riceve solo supporto. Parla di eccessiva pressione e del pezzo che non riesce più a sopportare. Parla dell’importanza di staccare la spina, parla della sofferenza causata dall’essere sempre lontano da amici e famiglia. concerti sono rimandati fino a data da destinarsi, seguiranno aggiornamenti.