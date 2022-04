When You’re Gone di Shawn Mendes è il nuovo singolo del cantautore di Toronto da oggi disponibile in rotazione radiofonica. Dopo la malinconia palpabile di It’ll Be Okay, una ballata inevitabile dopo la fine della relazione con Camila Cabello, Shawn Mendes ritorna al power pop con un brano intenso, scritto insieme a Jonah Shy e Scott Harris e prodotto dallo stesso cantautore insieme a Jonah Shy.

Dietro le apparenti good vibes del nuovo singolo, Shawn Mendes ritorna a parlare della rottura di una relazione. Se in It’ll Be Okay tutto era più indirizzato alla poesia dell’elaborazione, When You’re Gone si focalizza più sulle conseguenze dell’allontanamento. Così il cantautore di Toronto ha descritto la sua canzone:

L’ultimo disco di Shawn Mendes è Wonder (2020), in cui il cantautore duetta con Justin Bieber nella traccia Monster.

Nel novembre 2021 Shawn Mendes e Camila Cabello hanno annunciato sui social, con una nota congiunta, la fine della loro relazione. I due si erano conosciuti nel 2014 durante l’apertura del concerto di Austin Mahone, e nel 2019 avevano ufficializzato la loro relazione. Insieme avevano inciso il singolo Señorita e poco prima di dare il triste annuncio avevano festeggiato insieme Halloween, come testimoniavano le ultime foto pubblicate su Instagram.

Questa frase estratta dalla loro nota congiunta spiegava tante cose: “La nostra storia è iniziata in qualità di migliori amici e ora continueremo ad esserlo”. Poco dopo Shawn Mendes aveva pubblicato It’ll Be Okay, in cui il cantautore aveva abbracciato uno storytelling più intimo per rendere al meglio il suo stato d’animo dopo la separazione dalla compagna e collega popstar.

Nel 2023 Shawn Mendes sarà in Italia con 2 date: il 31 maggio all’Unipol Arena di Bologna e il 1° giugno al Mediolanum Forum di Milano.

You never know how good you have it

Ohh, ohhh

Until you’re staring at a picture of the only girl that matters

Huhhh uh

I know what we’re supposed to do

It’s hard for me to let go of you

so I’m just trying to hold on

Hold on, I don’t wanna know what it’s like when you’re gone

I don’t wanna move on

I don’t wanna know what it’s like when you’re gone for good

You’re slipping through my fingertips

A little bit by a little bit

I didn’t know that loving you was the happiest I’ve ever been

So I’m just trying to hold on

I need to learn how to cope without you

I’m trying to pretend myself but I don’t really know how to

Yeah ohh I know what we’re supposed to do

Ohh but I hate the thought of losing you

So I’m just trying to hold on

Hold on, I don’t wanna know what it’s like when you’re gone

I don’t wanna move on

I don’t wanna know what it’s like when you’re gone for good

You’re slipping through my fingertips

A little bit by a little bit

I didn’t know that loving you was the happiest I’ve ever been

So I’m just trying to hold on

Starting to feel like you don’t need me

Wanna believe it’s all for the better

It’s getting real

I’m missing you deeply

So I’m just trying to hold on

Starting to feel like you don’t need me

Wanna believe it’s all for the better

It’s getting real

I’m missing you deeply

So I’m just trying to hold on

Hold on, I don’t wanna know what it’s like when you’re gone

I don’t wanna move on

I don’t wanna know what it’s like when you’re gone for good

You’re slipping through my fingertips

A little bit by a little bit

I didn’t know that loving you was the happiest I’ve ever been

So I’m just trying to hold on

I’m just trying to move on