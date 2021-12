In It’ll Be Okay di Shawn Mendes troviamo un tramonto, un poker d’archi e note in sedicesimi eseguite al pianoforte quanto si approssima il ritornello. Con questo mood l’artista canadese sembra salutare per sempre la sua ex compagna Camila Cabello dalla quale si è separato poche settimane fa. Entrambi lo hanno annunciato sui social dai rispettivi profili: “La nostra storia è iniziata in qualità di migliori amici e continueremo ad esserlo”.

Shawn Mendes non dichiara pubblicamente se la sua It’ll Be Okay (Andrà Tutto Bene, questo il titolo in italiano) sia ispirata alla fine della relazione con la popstar, ma la correlazione viene spontanea. Il testo parla di “un mondo in cui non ci incontriamo“, e che per questo “mi fa stare male, ma ne verremo fuori e il sole sorgerà”. Le parole che danno il titolo al brano sono il mantra che Shawn Mendes ripete a se stesso per trovare pace nel vuoto lasciato da una relazione ormai conclusa.

It’ll Be Okay di Shawn Mendes è anche uno step stilistico nella carriera del cantautore canadese: il songwriting è più intimo, le atmosfere sonore sono più eleganti e ricercate. Il risultato è un brano composto da tante stanze emozionali che si distinguono nei suoni: il coro, il pianoforte, gli archi, i riverberi e la stessa voce dell’artista, che si fa narratore di se stesso e si mette a nudo per raccontare cosa succede nel suo cuore.

Di Shawn e Camila restano le foto sui profili social e i ricordi, e la sensazione che si prova quando si ascolta questo nuovo singolo è proprio quella di sfogliare un album, guardare una serie di diapositive su una parete umida mentre fuori piove nella totale solitudine. Di seguito il testo di It’ll Be Okay di Shawn Mendes, il primo singolo dopo la fine della relazione con Camila Cabello.

Testo

[Verse 1]

Are we gonna make it?

Is this gonna hurt?

Oh, we can try to sedate it

But that never works

Yeah [Pre-Chorus]

I start to imagine a world where we don’t collide

It’s making me sick but we’ll heal and the sun will rise [Chorus]

If you tell me you’re leaving, I’ll make it easy

It’ll be okay

If we can’t stop the bleeding, we don’t have to fix it

We don’t have to stay

I will love you either way (Ooh-oh)

It’ll be o-, be okay (Ooh-oh) [Verse 2]

Oh, the future we dreamed of

Is fading to black, oh-ohh

And oh, thеre’s nothing more painful

Nothing more painful, oh-woah (Oh-woah) [Pre-Chorus]

I start to imaginе a world where we don’t collide

And it’s making me sick but we’ll heal and the sun will rise

[Chorus]

If you tell me you’re leaving, I’ll make it easy

It’ll be okay (It’ll be okay)

And if we can’t stop the bleeding, we don’t have to fix it

We don’t have to stay (Don’t have to stay)

I will love you either way (Ooh-oh)

It’ll be o-, be okay (Ooh-oh) [Bridge]

I will love you either way

It might be so sweet

It might be so bitter

I will love you either way

It might be so sweet

It might be so bitter (Ooh-ooh) [Outro]

Oh, if the future we’ve dreamed of is fading to black

I will love you either way

Traduzione

Ce la faremo?

Questo farà male?

Oh, possiamo provare a sedarlo

Ma non funziona mai

Sì Comincio a immaginare un mondo in cui non ci scontriamo

Mi fa star male ma guariremo e il sole sorgerà Se mi dici che te ne vai, lo renderò facile

Andrà tutto bene

Se non riusciamo a fermare l’emorragia

Non dobbiamo ripararla, non dobbiamo restare

Ti amerò in ogni caso

Ooh-ooh, sarà oh, andrà tutto bene

Ooh ooh Oh, il futuro che abbiamo sognato sta svanendo nel nero

Oh-oh, oh-oh, oh

Oh, non c’è niente di più doloroso

Niente di più doloroso, oh-woah (oh-woah) Comincio a immaginare un mondo in cui non ci scontriamo

E mi fa star male ma guariremo e il sole sorgerà Se mi dici che te ne vai, lo renderò facile

Andrà tutto bene (andrà tutto bene)

E se non riusciamo a fermare l’emorragia

Non dobbiamo ripararla, non dobbiamo restare (non dobbiamo restare)

Ti amerò in ogni caso

Ooh-ooh, sarà oh, andrà tutto bene

Ooh ooh Ti amerò in ogni caso

Potrebbe essere così dolce

Potrebbe essere così amaro

Ti amerò in ogni caso

Potrebbe essere così dolce

Potrebbe essere così amaro (Ooh-ooh) Oh, se il futuro che abbiamo sognato sta svanendo nel nero

Ti amerò in ogni caso

Continua a leggere su optimagazine.com