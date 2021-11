Tutti i giorni parliamo, leggiamo e vediamo gente in cravatta, esperti e filosofi pronti ad evidenziare quanto sia importante educare i giovani al rispetto delle donne, di quote rosa e di parità dei sessi e poi basta guardare una diretta televisiva fuori da uno stadio per capire quanto sia tutto fermo al palo, da sempre e, forse, per sempre. Cosa è successo di così grave da finire in tendenza sui social nonostante il pubblico di nicchia che aveva assistito alla diretta?

La giornalista Greta Beccaglia si è ritrovata, microfono in mano, fuori dallo stadio dove è da poco finita Empoli – Fiorentina. Molto probabilmente la Beccaglia non si trovava lì per la prima volta ma oggi è successo qualcosa che non deve passare come normale come ha pensato di fare il suo collega dallo studio. La giornalista era nei pressi dello stadio a lavorare quando un tifoso è passato dietro di lei e l’ha palpeggiata toccandole il lato b. A quel punto anche un altro tifoso si è avvicinato ‘limitandosi’ a qualche commento proprio mentre lei stava cercando di richiamare il primo molestatore.

Greta Beccaglia è una giornalista e dopo Empoli – Fiorentina era nei pressi dello stadio a lavorare. È stata palpeggiata da un tifoso, un altro le ha rivolto commenti.



Il collega dallo studio: “non prendertela [in diretta]”.

Invece la condanna andava fatta proprio sul momento. pic.twitter.com/SU3mXlXOdi — _lallascat_ (@lallascat) November 27, 2021

In quel momento il suo collega dallo studio ha gelato lei e l’opinione pubblica lasciandosi andare ad un sornione “non te la prendere”. Il video è già diventato virale sui social visto che in molti hanno spinto in trend topic il nome della giornalista vittima per tre volte in pochi minuti. Anche il suo tentativo di difesa nel bel mezzo di quella confusione all’esterno dello stadio è stata messa a tacere dal suo collega che avrebbe dovuto dire e fare ben altro.

Tre maschi da condannare in pochi minuti e un’altra vittima che porta a galla quello che è il tessuto culturale del nostro Paese in cui l’uomo è tale solo se tratta come un oggetto una donna. Quando finirà tutto questo? Per il momento l’ennesimo castello di carte e di parole è crollato soffiato via dal vento della triste realtà.