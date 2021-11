Android 12 ha procurato un bug piuttosto importante al Samsun Galaxy S21 (ma anche a bordo del Google Pixel 6 e sugli smartphone di casa OnePlus, cosa che lascia pensare, ancora di più, che trattasi di un disturbo sopraggiunto con la major-release dell’OS mobile di Google, visto che prima non aveva dato alcuna evidenza di sé), per cui sono presente delle barre verdi nei video condivisi atttraverso WhatsApp. Le linee in genere si manifestando lungo il bordo verticale o orizzontale.

Come riportato da ‘SamMobile‘, gli utenti coinvolti hanno scritto sui forum della community di Samsung e su Reddit, cercando spiegazioni in merito al disturbo. Potrebbe essere necessario attendere che più utenti si facciano avanti con i rispettivi problemi prima che WhatsApp prenda in considerazione la cosa, risolvendola. Fino a quando ciò non accadrà, vi consigliamo di inoltrare il video come documento, in quanto questo è l’unico modo per conservarne l’integrità. Inoltre, WhatsApp su Android 12 sembra comprimere i video in modo più aggressivo, cosa che potrebbe anche essere il motivo per cui appaiono quelle linee verdi (non possiamo dirlo con certezza finché WhatsApp non indagherà sulla questione).

Ci teniamo a precisare che il bug in questione non coinvolge tutti i Samsung Galaxy S21, bensì solo qualche unità di S21 Ultra, che sembra essere il modello più colpito (non sappiamo dirvi il perché). Con Android 11 non succedeva niente di tutto questo, ragion per cui il disturbo pare dipendere da Android 12, che ricordiamo essere arrivato da poco sui top di gamma del colosso di Seul. Per caso il vostro Samsung Galaxy S21 soffre di questo problema? Scriveteci nei commenti cosa succede, e se inviando i video come documenti riuscite a risolvere (in tal modo, come vi dicevamo sopra, le barre verdi non dovrebbero comparire).

