Torna in onda Chiamatemi Anna su Rai2, in replica nel palinsesto mattutino della rete: a partire dal 26 novembre, la prima stagione della serie è in onda ogni giorno alle 07.05.

Chiamatemi Anna su Rai2, già in onda sulla stessa rete per la prima volta in chiaro nell’estate 2020, riparte con una programmazione quotidiana dal lunedì al venerdì, con due episodi ogni mattina. Il format – dal titolo originale Anne with an ‘E – è disponibile in Italia anche su Netflix, dove ha esordito in anteprima esclusiva per il nostro Paese nel 2017 con la prima stagione e dove la terza ha debuttato nella primavera del 2020.

Chiamatemi Anna su Rai2 ha permesso al pubblico generalista di scoprire la serie canadese basata sulla celebre collezione di romanzi Anna dai Capelli Rossi di Lucy Maud Montgomery, già oggetto di adattamento in forma di serie animata. Stavolta il libro è stato adattato per il piccolo schermo da Moira Walley-Beckett, con la protagonista Anna Shirley interpretata da Amybeth McNulty.

La messa in onda di Chiamatemi Anna su Rai2 ha rinvigorito la scorsa estate le proteste del pubblico contro il mancato rinnovo della serie, cancellata dopo la terza stagione: un gran numero di appelli e petizioni, con milioni di firme raccolte e l’adesione di tante star, hanno cercato di spingere Netflix a rinnovare la serie, dimostrando l’enorme seguito che ha generato. Ma il problema alla base della cancellazione sembra essere legato ai contrasti tra l’emittente canadese CBC e lo streamer, più che ai risultati in termini di flussi streaming. Eppure il materiale originale da adattare ci sarebbe, visto che il ciclo di romanzi di Montgomery segue la protagonista fino all’età adulta. Invece nn si è trovato l’accordo nemmeno per un film conclusivo della serie, che resta composta da 3 stagioni per un totale di 27 episodi, attualmente disponibili su Netflix.

Continua a leggere su optimagazine.com