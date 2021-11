Unforgettable 5 è rimasta solo sulla carta: la quinta stagione del dramma poliziesco di CBS e A&E non è mai stata realizzata, nonostante il finale aperto della quarta lasciasse presagire l’intenzione, almeno da parte degli showrunner, di continuare con nuovi episodi.

Unforgettable 5 è stata cancellata dalla rete statunitense che ha trasmesso il procedurale oltreoceano, dopo essere subentrata a CBS: in Italia la serie ha debuttato su Fox Crime nel 2012 per poi essere trasmessa da vari canali in chiaro nel corso degli anni, da ultimo Giallo che ha riprogrammato l’intera serie dalla prima alla quarta stagione quest’autunno.

La delusione per la mancanza di Unforgettable 5 è riemersa proprio dopo la messa in onda in replica del finale di serie, trasmesso da Giallo il 24 novembre: la conclusione aperta della trama della serie ha lasciato a bocca asciutta chi ha seguito quattro capitoli sperando in un finale compiuto.

Invece non ci sarà Unforgettable 5 a raccontare le avventure di Carrie, ex poliziotta affetta da ipertimesia, una condizione che la rende capace di ricordare visivamente tutto ciò che ha visto e sentito nella sua vita e di essere quindi una formidabile investigatrice per la squadra omicidi della polizia del Queens. Ma soprattutto non ci sarà una soluzione all’enorme cliffhanger del finale della quarta stagione, terminata con Al che viene colpito da un cecchino e Carrie che cerca disperatamente di tenerlo in vita, peraltro aver scoperto che una parte della sua eccezionale memoria è stata manomessa.

La decisione definitiva su Unforgettable 5 è arrivata dopo un percorso travagliatissimo sin dall’esordio: la serie ha debuttato a settembre 2011 ed è stata cancellata da CBS dopo una sola stagione. A sorpresa, però, pochi mesi dopo l’annullamento la rete ha deciso di annullare la decisione e ha dato il via libera a una seconda stagione in onda nel 2013 e ad una terza nel 2014. Nell’autunno di quell’anno CBS ha di nuovo cancellato Unforgettable, prima che la rete via cavo A&E decidesse di salvarla e realizzare una quarta stagione da 13 episodi, andata in onda tra il 2015 e il 2016. Complice la scarsa promozione e i conseguenti bassi ascolti, la serie è stata definitivamente archiviata dopo questo quarto capitolo e nessun’altra emittente si è fatta avanti per salvarla.

