Fedez incontra i fan e presenta il disco Disumano. Due gli appuntamenti in programma questa settimana, in occasione del rilascio del suo nuovo progetto discografico. Venerdì 26 novembre e sabato 27 novembre l’artista terrà due incontri per firmare le copie fisiche dell’album nei negozi di Milano e Roma.

Preordinando l’edizione fisica in edizione limitata, inoltre, si possono ricevere gadget simpatici che contribuiscono ad una importante causa benefica. Per i fan una maglietta oppure un frisbee il cui ricavato andrà in beneficenza a supporto dei bambini affetti da lesioni al sistema nervoso.

Venerdì 26 novembre all’1 di notte, Disumano sarà disponibile negli store digitali anticipato da una serie di locandine promozionali e video a carattere politico che, in un primo momento, hanno fatto ipotizzare l’ascesa del rapper alla guida dell’Italia.

Lo stesso giorno Fedez incontrerà i fan di Milano nel negozio Feltrinelli Red di CityLife alle ore 17.30. Il giorno successivo l’artista sarò a Roma. Sabato 27 novembre incontrerà i fan nel negozio Discoteca Laziale alle ore 14.00.

Disumano è il titolo del nuovo album di inediti di Fedez che arriva 2 anni dopo Paranoia Airlines per svelare ai fan ben 20 canzoni nuove, di cui 9 featuring. Nell’album c’è anche l’ultimo singolo rilasciato in ordine di tempo e dedicato a sua moglie, l’influencer ed imprenditrice digitale Chiara Ferragni, Meglio Del Cinema.

Mentre tra le storie di Instagram continuano ad essere protagonisti Leone e Vittoria, i due bambini che il rapper ha avuto con Chiara Ferragni, in un post spunta un riferimento ironico alle querele che riceverà con la pubblicazione dei nuovi pezzi.