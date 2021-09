Esce oggi Meglio Del Cinema di Fedez, la canzone che il rapper ha scritto per la moglie Chiara Ferragni e alla quale l’ha dedicata in occasione del loro terzo anniversario di matrimonio.

Fedez l’ha presentata per la prima volta proprio all’influencer: una dedica alla sua compagna di vita in occasione dei festeggiamenti del loro terzo anniversario di matrimonio, nella cornice unica e suggestiva del lago di Como.

Ad accompagnarlo in questo regalo speciale il pianista e compositore Alessandro Martire a bordo della piattaforma galleggiante che lui stesso ha ideato per la performance “Floating Moving Concert” alle ultime luci del tramonto.

Oggi Meglio Del Cinema di Fedez è finalmente disponibile per tutti sia in radio che negli store digitali.

La cover e gli altri artwork sono stati realizzati da Sean Longmore, graphic designer di Manchester noto per il suo stile retrò che prende ispirazione dalle vecchie locandine dei grandi classici del cinema, perfetta visto il titolo del brano che riprende proprio le atmosfere delle sale cinematografiche.

Con questo brano Fedez torna a cantare da solista. Negli scorsi mesi, infatti, è stato protagonista di duetti: prima il secondo posto a Sanremo con Francesca Michielin in Chiamami Per Nome; poi con con Achille Lauro e Orietta Berti in Mille, una delle canzoni più amate dell’estate, certificata quadruplo disco di platino.

Mentre tu sei lì a struccarti, io non riesco a addormentarmi

Non dovresti preoccuparti, tanto resti sempre meglio di me

La più bella che c’è

Mi cade il vino sulla coscia, vedo le macchie di Rorschach

Piango mentre siamo in doccia, ehi

Cosa hai capito di me per la seduta con te?

Come campano i piccioni in Duomo?

Hanno cibo in cambio di una foto, ma che male c’è?

È capitato anche a me

Facciamoci questo ballo che forse è l’ultimo tango