Il Samsung Galaxy S22 Ultra dovrebbe somigliare al Samsung Galaxy Note 20 Ultra dal punto di vista del design, ed avere un comparto fotografico posteriore non troppo all’avanguardia, almeno secondo quanto riferito da Ice universe (che in passato si è dimostrato spesso molto affidabile).

S22 Ultra camera

108MP+12MP+12MP+12MP, wrong

108MP+10MP+10MP+12MP, correct

108mp Improved version of HM3 main 1 / 1.33 "0.8 um F1.8 FOV 85

12MP 0.6X sony 1/2.55" 1.4um F2.2 FOV 120

10MP 10X new sony 1/3.52" 1.12um F4.9 FOV 11

10MP 3X new sony 1/3.52" 1.12um F2.4 FOV 36 pic.twitter.com/RsS9fPK0hC — Ice universe (@UniverseIce) November 24, 2021

Secondo il leaker, il Samsung Galaxy S22 Ultra non includerà un sensore da 12MP sulle fotocamera zoom, mantenendo piuttosto la stessa configurazione del Samsung Galaxy S21 Ultra, con due sensori da 10MP per i teleobiettivi 3x e 10x (tenete presente che questo non significa per forza ritrovarsi gli stessi identici sensori, volevamo precisarvelo a scanso di equivoci). La fotocamera principale continuerà ad essere da 108MP, probabilmente identificata nel sensore HM3 (parliamo di una nuova versione migliorata). Non verrà rivoluzionato l’hardware della fotocamera del Samsung Galaxy S22 Ultra, ma affinato, cosa che potrebbe non andare giù a qualcuno, ma che, in un certo senso, potrebbe anche favorire l’ascesa del prodotto (in fondo parliamo di una configurazione fotografica già ben collaudata, che non potrà che fare bene, specie se ben ottimizzata, fermo restando che è poi la parte software a dover fare il resto).

La situazione dovrebbe far sorridere ulteriormente pensando che adesso è stata resa disponibile la prima versione dell’app Expert Raw, antagonista del ProRAW di Apple (lo strumento offrirà agli appassionati di fotografia una serie di funzioni estremamente avanzate). Il Samsung Galaxy S22 Ultra farà senz’altro bene, anche se qualcuno magari sperava nell’innesto di un sensore principale da 200MP, a cui il colosso di Seul potrebbe comunque star lavorando (non è detto che le cose vadano nel modo indicato dalle indiscrezioni di cui sopra), almeno stando ai rumors più recenti, che pure sono venuti a galla in queste ore. Avete quache domanda? Fatecela attraverso il box dei commenti qui in basso.

