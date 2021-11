Quest’oggi, mercoledì 24 novembre, il Napoli di mister Luciano Spalletti affronterà in Russia lo Spartak Mosca di Rui Vitoria, sfida valida per la quinta giornata della fase a gironi di Europa League. L’obiettivo per il club partenopeo è indubbiamente la qualificazione agli ottavi di finale. Attualmente la compagine azzurra occupa il primo posto in classifica (Gruppo C) a quota 7 punti, dinanzi al Legia Varsavia con 6 punti, al Leicester City con 5 e allo Spartak Mosca, fanalino di coda a quota 4 punti. Il Napoli, dopo un avvio un po’ timido e complicato (reduce da un pareggio in rimonta a Leicester e da una sconfitta rimediata in casa proprio contro i russi), è riuscito man mano a risalire in vetta grazie alle due vittorie conquistate col Legia Varsavia, sia all’andata che al ritorno. Lo Spartak, dal canto suo, è reduce da due sconfitte, un pareggio e una vittoria al Maradona.

A questo punto non ci resta che indicare dove vedere la diretta TV e streaming del match. Iniziamo col dire che Spartak Mosca-Napoli è in programma all’Otkrytie Arena di Mosca, in Russia, con calcio d’inizio previsto alle ore 16.30. L’attesa partita sarà trasmessa in diretta TV da DAZN, non occorre altro che scaricare l’app su una smart TV oppure utilizzare dispositivi quali Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast sui televisori normali, e su Sky, precisamente sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 253 del satellite).

Il match Spartak Mosca-Napoli sarà visibile anche in diretta streaming su DAZN, scaricando l’app di DAZN su smart TV compatibili, smartphone, tablet, console di gioco come PS4, PS5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), oppure ancora utilizzando i dispositivi Amazon Fire Stick o Google Chromecast. Anche per gli abbonati a Sky, la sfida si potrà vedere in streaming su Sky Go e su NOW.

