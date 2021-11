Il duetto magico di Andrea Bocelli con la figlia Virginia aveva fatto il giro del mondo. I due avevano cantato insieme Halleluja nel concerto Believe in Christmas, trasmesso lo scorso anno in diretta streaming dal Teatro Regio di Parma nel periodo natalizio.

Lo spettacolo verrà ritrasmesso per 3 giorni quest’anno. La magia di quell’evento diventa Believe in Christmas – Encore, pronto a replicare il successo dello scorso anno, quando aveva totalizzato oltre 10 milioni di stream su Youtube.

A grande richiesta, torna la magia dell’evento natalizio di Bocelli con sua figlia Virginia per 3 sere, dal 10 al 12 dicembre con Believe in Christmas – Encore alle ore 21.00, sulla piattaforma streaming Driift.

Gli spettatori potranno sintonizzarsi già a partire dalle ore 19:30 per uno speciale documentario dietro le quinte sulla realizzazione dell’evento con interviste al cast e alla troupe oltre che allo stesso Andrea Bocelli. I biglietti sono disponibili QUI – una parte del ricavato andrà alla Fondazione Andrea Bocelli.

La voce narrante dello spettacolo è Virginia, la figlia di Andrea Bocelli di 8 anni. Lei dà voce alle emozioni della serata vista in tutto il mondo.

Con la produzione artistica di Franco Dragone (Cirque du Soleil) e la regia di Giorgio Testi per Pulse Films, Believe In Christmas Concert è un’opera maestosa messa in scena nello splendido Teatro Regio di Parma, con una grande Orchestra, coro, ballerini e special guest come Zucchero Fornaciari, Cecilia Bartoli e Clara Barbier Serrano.

Oltre alle canzoni più amate del Natale, la performance del tenore vede anche brani tratti dal suo ultimo album, Believe. A proposito di questa serata, Bocelli dice:

“È stato un momento di puro incanto, per me e la mia famiglia: un paese delle meraviglie natalizio sbocciato e custodito all’interno di uno dei teatri d’opera più belli del mondo”.

Per la figlia Virginia è stato un dolce esordio nel mondo della musica con un duetto spettacolare insieme al papà: “E’ stato un tenero esordio per mia figlia Virginia e uno spettacolo in cui abbiamo simbolicamente preso la mano del mondo per voltare finalmente pagina, forti della magia dello spirito del Natale, grazie a musiche che si levavano alla preghiera, dispensando sorrisi e energia positiva”.

Adesso il concerto verrà trasmesso nuovamente. A proposito di questa replica, il tenore italiano commenta: “Torna dicembre e il periodo più bello dell’anno, e sono particolarmente felice che ‘Believe In Christmas’ venga nuovamente trasmesso in streaming: sarà bello tenerci ancora per mano e – con la musica – scambiarci un augurio che possa andare oltre le parole e raggiungere il cuore di ciascuno di voi, come è la mia speranza”.