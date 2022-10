Andrea Bocelli a Taormina nel 2023: si lavora ad un concerto dell’artista al Teatro Antico. Lo rivela il sindaco della città, Mario Bolognari anticipando alcune novità sulla prossima stagione musicale.

La commissione Anfiteatro Sicilia, presieduta da Angela Scaduto, si è riunita di recente per stilare il calendario della prossima stagione musicale del Teatro Antico di Taormina. La prossima estate sono previste due settimane di stop agli eventi in teatro ma questo non fermerà l’organizzazione di grandi spettacoli che porteranno nuovo pubblico e turismo in città, anche internazionale.

Tra questi, spuntano nomi importanti di artisti del panorama musicale italiano, come quello di Andrea Bocelli che dovrebbe esibirsi per due serate syl finire dell’estate.

Le attività musicali al Teatro Antico di Taormina si fermeranno dal 6 al 20 agosto per consentire le visite serali dei turisti. Questo si traduce inevitabilmente nell’interruzione delle attività live musicali e non, per lasciare spazio alle visite della location. Gli eventi dal vivo si concentreranno nelle restanti settimane del mese ma anche a luglio e nei primi giorni di settembre.

Spazio ai concerti dunque anche la prossima estate con alcuni momenti di pausa pensati per dare risalto al Teatro Antico e alle sue bellezze storiche con visite serali che consentiranno di ammirare al tramonto le bellezze del sito.

Fronte concerti ci sono già alcune anticipazioni. Il sindaco parla infatti di Andrea Bocelli a Taormina per due spettacoli in programma rispettivamente il 31 agosto e il 2 settembre 2023. L’artista non ha ancora confermato le date e per avere informazioni sui biglietti è decisamente presto.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti.