Samsung ha rilasciato l’aggiornamento ad Android 12 per la serie dei Samsung Galaxy S21 pochi giorni fa. Per la prima volta in assoluto, anche i modelli dei dispositivi venduti tramite gli operatori americani hanno ricevuto un nuovo upgrade del sistema operativo nello stesso giorno delle unità internazionali (in genere, sappiamo esserci sempre un certo ritardo tra un mercato e l’altro, con la versione internazionale spesso in prima linea rispetto agli USA).

Come riportato da ‘SamMobile‘, l’aggiornamento ha portato con sé un bug relativo alla frequenza di refresh rate dello schermo, vittima di un certo ritardo. Il malfunzionamento fa sì che la frequenza di refresh rate dello schermo dei Samsung Galaxy S21 torni da 120Hz a 60Hz non appena il dito dell’utente smette di toccarlo (in questo modo l’interfaccia utente, le animazioni e lo scorrimento appaiono molto lente). Questo non è il comportamento abituale del telefono, e l’azienda sudcoreana ha subito riconosciuto il problema date le tante persone ad essersi lamentate del bug. Un moderatore ufficiale del forum Samsung Members ha affermato che il team di sviluppo ha intensificato il lavoro circa il problema, e che la società sta lavorando ad una soluzione.

Il bug riguarda solo le varianti equipaggiate con processore Snapdragon 888 vendute negli Stati Uniti, e potrebbe essere risolto con il prossimo aggiornamento del software. Anche se il disturbo non ci interessa da vicino, ci è sembrato doveroso mettervi al corrente della situazione, che speriamo non ci riguardi mai in prima persona (fermo restando che ci auguriamo possa essere presto risolto anche per i Samsung Galaxy S21 venduti negli Stati Uniti d’America con processore Snapdragon 888). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

