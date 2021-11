I veri vincitori degli AMA 2021 sono stati i BTS. La band sudcoreana ha ottenuto ben 3 premi: il primo come artista dell’anno, il secondo come miglior canzone pop con il singolo Butter e il terzo come miglior gruppo (la categoria premiava anche il miglior duo). Nessun premio per i Maneskin. La band romana era in lizza con il brano Beggin’, rivisitazione dell’iconica canzone dei The Four Seasons del 1967, nella categoria migliore canzone virale, conquistata invece dalla rapper Megan Thee Stallion con il brano Body.

Il discorso dei BTS

A prendere la parola durante la premiazione dei BTS è stato RM, ideale frontman del settetto di Seul, che con la voce rotta dalla commozione ha detto:

“Nessuno avrebbe mai potuto scommettere sulle probabilità che noi fossimo qui a ricevere questo premio, tranne voi tutti. Sette ragazzi coreani uniti dall’amore per la musica. Tutta questa faccenda è un miracolo. Seriamente, non lo daremo mai per scontato”.

Con i BTS vincitori degli AMA 2021 come artista dell’anno il settetto di Seul aggiunge un ulteriore tassello dell’avanzata del k-pop in tutto il mondo, un successo confermato anche dalle collaborazioni eccellenti che i Bangtan Boys hanno registrato nell’ultimo anno. Con i Coldplay, per esempio, hanno registrato il singolo My Universe e il frontman della band britannica Chris Martin ha confessato di essere un loro ammiratore.

I vincitori degli AMA 2021

I BTS hanno vinto per le categorie artista dell’anno (contro artisti del calibro di Taylor Swift e The Weeknd), miglior gruppo o duo (battendo anche i Maroon 5) e migliore canzone pop, trionfando anche sul feat di Ariana Grande con The Weeknd in Save Your Tears RMX.

Ed Sheeran e Taylor Swift si sono aggiudicati rispettivamente il premio di miglior artista pop maschile e femminile dell’anno, e Taylor Swift ha bissato vincendo con Evermore il titolo di migliore album pop. Come già detto, la migliore canzone virale è stata Body di Megan Thee Stallion. La miglior collaborazione dell’anno è stata quella di Doja Cat con SZA nel singolo Kiss Me More. Il miglior artista emergente è stata Olivia Rodrigo.

Di seguito tutti gli altri vincitori degli AMA 2021:

Miglior artista country maschile – Luke Bryan

Miglior artista country femminile – Carrie Underwood

Miglior album country- Gabby Barrett “Goldmine”

Miglior canzone country – Gabby Barrett “The good ones”

Miglior artista hip hop maschile – Drake

Miglior artista hip hop femminile – Megan Thee Stallion

Miglior album hip hop – Megan Thee Stallion “Good news”

Miglior canzone hip hop – Cardi B “Up”

Miglior artista r’n’b maschile – The Weeknd

Miglio artista r’n’b femminile – Doja Cat

Miglior album r’n’b – Doja Cat “Planet Her”

Miglior canzone r’n’b – Silk Sonic “Leave the door open”

Miglior artista latino maschile – Bad Bunny

Miglior artista latino femminile – Becky G

Miglior duo o gruppo latino – Banda MS de Sergio Lizarraga

Miglior album latino – Bad Bunny “El ultimo tour del mundo”

Miglior canzone latina – Kali Ulchis “Telepatia”

Miglior artista rock – Machine Gun Kelly

Miglior artista gospel – Kanye West

Miglior artista dance – Marshmello

Continua a leggere su optimagazine.com