I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 sono stati presentati nemmeno 4 mesi fa, ma già si parla dei prossimi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, che, se tutto va come si spera, saranno presentati il prossimo agosto, o comunque nella seconda parte del 2022. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, il Samsung Galaxy Z Fold 4 dovrebbe vedere migliorata la fotocamera sotto lo schermo (UDC), presentare una fotocamera sotto il display anche esterno, oltre che ottimizzato il comparto fotografico posteriore. Il peso pure dovrebbe essere ridotto (la cerniera sarà, infatti, riprogettata), con una migliore resistenza ad acqua e polvere (la capacità della batteria, al contrario, dovrebbe restare la stessa).

Per quanto riguarda il Samsung Galaxy Z Flip 4, sarebbero in sviluppo prototipi sia con che senza la fotocamera frontale di tipo UDC. Il colosso di Seul non avrebbe ancora preso decisioni in merito. La cerniera, invece, dovrebbe essere ottimizzata, con una conseguente riduzione del peso, anche in questo caso. Le dimensioni dello schermo esterno e della batteria resterebbero invariate, con una migliore certificazione contro liquidi e polvere.

Non date per scontate le caratteristiche di cui sopra, dal momento che mancano ancora diversi mesi alla presentazione dei prossimi Samsung Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4, e che, quindi, molte cose potrebbero anche cambiare da qui ad allora. In ogni caso, le specifiche tecniche dei pieghevoli del colosso di Seul che saranno presentati nella seconda parte del 2022 saranno di certo migliori rispetto a quelle che caratterizzano gli attuali Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3, il meglio che il mercato è in grado di offrire fino a questo momento nel campo dei pieghevoli. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

