La prima serie di Ficarra e Picone, realizzata dal duo siculo per Netflix, si intitola Incastrati e arriva sulla piattaforma a Capodanno: dopo gli anni d’oro di Zelig, numerosi film e spettacoli teatrali, intervallati con la conduzione tv a Striscia La Notizia, stavolta Salvo Ficarra e Valentino Picone sono i protagonisti di una serie televisiva in sei episodi, disponibile in streaming dal 1° gennaio 2022, in tutti i Paesi in cui il servizio Netflix è attivo.

La serie di Ficarra e Picone ruota intorno a un omicidio eccellente: due malcapitati amici restano coinvolti nel delitto per il loro pessimo tempismo, essendosi trovati nel classico posto sbagliato al momento sbagliato. Cercando di scappare dalla scena del crimine, i loro personaggi finiscono per peggiorare la loro situazione, mettendosi sempre più nei guai in un crescendo di eventi che li porterà ad affrontare i clan mafiosi. Spaziando dalla commedia al genere crime, ma sempre con registro ironico, Incastrati proporrà il classico schema dei film di Ficarra e Picone declinato in un racconto criminale pieno di equivoci e situazioni surreali.

La serie di Ficarra e Picone è scritta, diretta e interpretata dai due attori, che per la prima volta si cimentano con la serialità, ed è prodotta da Attilio De Razza e Nicola Picone per Tramp Limited. Tra gli scrittori che firmano la sceneggiatura anche Fabrizio Testini, Leonardo Fasoli, Maddalena Ravagli. Interamente girata in Sicilia, Incastrati vede al fianco di Salvo Ficarra (Salvo) e Valentino Picone (Valentino), Marianna di Martino (nei panni di Agata Scalia), Anna Favella (Ester), Tony Sperandeo (Tonino Macaluso, detto “Cosa Inutile”), Maurizio Marchetti (Portiere Martorana), Mary Cipolla (Signora Antonietta), Domenico Centamore (Don Lorenzo, detto “Primo Sale”) e Sergio Friscia (Sergione).

Netflix ha diffuso le prime foto della serie di Ficarra e Picone che ritraggono i due protagonisti in un momento particolarmente concitato e un video in cui i due attori provano a spiegare, a modo loro, perché guardare il loro debutto nel mondo della serialità.







