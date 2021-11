La seconda puntata di Un Professore svela la verità sul legame tra Dante e Anita? Stasera, giovedì 18 novembre, va in onda un nuovo appuntamento con la fiction di Rai1 diretta da Alessandro D’Alatri.

Si intitola Kant il primo episodio di stasera, di cui vi riportiamo la sinossi, così come pubblicata sul sito dell’Ufficio Stampa Rai:

Dante spiega alla classe Kant e la legge morale. Rivede Anita e le chiede di non raccontare a Manuel le circostanze in cui si conobbero in quanto lui a Simone non ne ha mai parlato. Mentre Dante conosce Cecilia, la mamma di Aureliano e rappresentante dei genitori, rimanendone affascinato, Manuel si ritrova sempre più coinvolto con Sbarra, un piccolo malavitoso che gli ordina di spacciare per lui.