Il Huawei P50 Pro con processore Snapdragon 888 di Qualcomm potrebbe essere in arrivo nel mese di dicembre. Come riportato da ‘gizmochina.com‘, parliamo di un modello senza modulo 5G, probabilmente sempre a causa del ban USA (pur avendo a bordo lo Snapdragon 888, al dispositivo sarebbe stato abbinato un modem 4G per le questioni che ormai tutti ben conosciamo).

Il Huawei P50 Pro con processore Snapdragon 888 presenterà i seguenti prezzi: circa 830 per la variante con 8GB di RAM e 128GB di memoria interna, circa 900 euro per quella con 8GB di RAM e 256GB di storage, ed infine circa 1040 euro per il modello con 8GB di RAM e 512GB di memoria. Una limitazione che senz’altro potrebbe penalizzare le vendite del top di gamma di casa Huawei (potrebbero non essere tantissimi quelli disposti ad investire quei soldi per un portabandiera che si ferma alla connettività 4G). Vi ricordiamo che il produttore cinese starebbe studiando il modo per andare oltre il ban USA in via definitiva: come raccontato in questo articolo dedicato, sarebbe intenzione dell’OEM concedere in licenza il design dei propri dispositivi a compagnie estranee al ban commerciale americano imposto dall’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

In tal modo, Huawei potrebbe tornare a fare uso delle componenti che fino ad oggi gli sono precluse, moduli 5G compresi. Non c’è molto da sperare per il Huawei P50 Pro, la cui versione con processore Snapdragon 888 è prevista per la fine del mese di dicembre, ma al netto del modulo 5G (la cosa vi crea problemi, o pensate che ancora si possa fare a meno del nuovo standard di rete di ultima generazione?). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.