I Huawei P50 Pro e P50 Pocket arriveranno presto in Europa, ovvero il prossimo 26 gennaio. Il lancio delle versioni globali è previsto per la giornata di oggi, mercoledì 12 gennaio, anche se poi la divisione tedesca del produttore cinese ha comunicato un’altra data, quella definitiva. Sarà il 26 gennaio che scopriremo quanto effettivamente costeranno i Huawei P50 Pro e P50 Pocket (probabilmente 1200 euro il primo e 1600 euro il secondo).

Pssssst, wir haben da etwas Neues für dich! Das HUAWEI P50 Pro erscheint am 26.01. und bringt spektakuläre Fotomöglichkeiten mit. #HUAWEI #HUAWEIP50Pro pic.twitter.com/vAG2ZNjDjY — HUAWEI Mobile DE (@HuaweiMobileDe) January 10, 2022

Il Huawei P50 Pro monta uno schermo OLED da 6.6 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 300Hz. Il device è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con scheda grafica Adreno 660, oltre a montare una fotocamera posteriore composta da un sensore primario da 50M, uno secondario da 40MP, un ultra-grandangolare da 13MP ed un teleobiettivo da 64MP. Il Huawei P50 Pro è alimentato da una batteria da 4360mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66W. Il Huawei P50 Pocket è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm, con scheda grafica Adreno 660. Il device include uno schermo principale da 6.9 pollici con frequenza di refresh rate a 120Hz e touch sampling a 300Hz, ed uno schermo esterno da 1.04 pollici con risoluzione di 340 x 340 pixel (grande abbastanza per avere sempre a portata di mano le informazioni principali, senza la necessità di aprire ogni volta il device).

La fotocamera posteriore è tripla, con un sensore primario da 40MP, un ultra-grandangolare da 13MP ed un terzo da 32MP. La batteria ha una capacità di 4000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 40W. Il ban USA pare non essere riuscito a far demordere il produttore cinese dal consolidarsi un produttore importante anche nel mondo occidentale. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

