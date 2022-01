I Huawei P50 Pro e Pocket arrivano oggi in Italia: l’attesa è finita per chi aveva già deciso di puntarci. Lo smartphone pieghevole del produttore cinese, nella configurazione con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, è disponibile su Huawei Store al prezzo di 1599,90 euro (fino al 28 febbraio con FreeBuds Lipstick in regalo, con sostituzione gratuita dello schermo e della scocca posteriore per 12 mesi. Il Huawei P50 Pro, invece, nel taglio con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, anch’esso disponibile su Huawei Store, ha un prezzo di 1199,90 euro, con gli stessi vantaggi di cui vi abbiamo appena parlato per il Huawei P50 Pocket.

Il Huawei P50 Pro lo conosciamo tutti ormai: il telefono include uno schermo OLED da 6.6 pollici con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 888 4G. Non mancano a bordo la certificazione IP68 contro acqua e polvere, il WiFi 6, il Bluetooth 5.1, l’USB-C, l’NFC ed il GPS. Il lettore di impronte digitali è collocato nel display. La fotocamera posteriore si compone di quattro sensori: principale da 50MP, teleobiettivo da 64MP (zoom ottico 3,5x e OIS), b/n da 40MP e ultra-grandangolare da 13MP (la fotocamera frontale si compone di un sensore singolo da 13MP). La batteria ha una capacità di 4360mAh con ricarica rapida a 66W (wireless a 50W).

Il Huawei P50 Pocket include due schermi, di cui quello interno OLED da 6.9 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate fino a 120Hz (quello esterno, sempre OLED, da 1 pollice e risoluzione pari a 340 x 340 pixel). Il device è anch’esso spinto dal processore Snapdragon 888 4G, con connettività WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC, USB-C e GPS. Il lettore di impronte digitali è laterale. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 40MP, un ultra-grandangolare da 13MP e un Ultra Spectrum da 32MP (la fotocamera frontale dello schermo interno include un sensore singolo da 10,7MP). La batteria ha una capacità da 4000mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W.

