I Huawei P50 Pro e P50 Pocket si avvicinano sempre di più al mercato europeo, anche se, come vi avevamo già comunicato in questo articolo, bisognerà aspettare il 26 gennaio per vederli finalmente arrivare nei nostri negozi. I due dispositivi hanno raggiunto nelle scorse ore il mercato globale, tra l’altro conservando tutto il bagaglio tecnico delle versioni locali. In particolare, il Huawei P50 Pro presenta uno schermo OLED con risoluzione FullHD+ (2700 x 1228 pixel) da 6.6 pollici e frequenza di refresh rate a 120Hz e touch sampling rate a 300Hz.

Il telefono è spinto dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm (solo 4G), con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 48MP True Chroma, un secondo True Chroma da 40MP, da un ultra-grandangolare da 13MP e da uno zoom ottico da 64MP. La batteria ha una capacità di 4360mAh, con supporto alla ricarica rapida a 66W e wireless a 50W. Non mancano a bordo le connettività 4G, Wi-Fi 6, USB-C, NFC, SBC, AAC e LDAC. Il prezzo malesiano, finora l’unico mercato globale in cui il Huawei P50 Pro è stato reso finora disponibile, è pari a 4199 ringgit, pari a circa 882 euro.

Il Huawei P50 Pocket include uno schermo interno da 6.9 pollici (2790 x 1188 pixel) a 120Hz ed uno esterno da 1.04 pollici (340 x 340 pixel). Il dispositivo è spinto dal processore Snapdragon 888 4G con 8/12GB di RAM e 256/512GB di storage interno. La fotocamera posteriore si compone di un sensore True Chroma da 40MP, un ultra-grandangolare da 13MP ed un Ultra Spectrum Camera da 32MP (frontalmente è stato un sensore da 10.7MP). La batteria ha una capacità da 4000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 40W, con connettività WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC e USB-C. In Malesia il device ha un prezzo di 5999 e 7299 ringgit, pari a 1262 e 1536 euro, rispettivamente nelle configurazioni 8/256 e 12/512GB.

Continua a leggere su optimagazine.com