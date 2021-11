Dall’uscita di Achtung Baby degli U2 sono passati 30 anni. Era il 1991 quando la band di Bono Vox pubblicava il disco che ancora oggi è considerato il capolavoro, specialmente grazie alla presenza dell’iconica One. Il disco era stato registrato tra i Windmill Studios di Dublino e gli storici Hansa Studios di Berlino. Dalla città tedesca, dunque, rinasce lo storico disco degli U2, che lo stesso Bono aveva definito come “il suono di 4 uomini che abbattono il Joshua Tree”.

Già 30 anni fa gli U2 avevano collaborato con l’artista Thierry Noir per l’artwork del disco. Noir aveva dipinto una serie di auto Trabant, per questo proprio presso gli Hansa Studios di Berlino verrà installata una Trabant dipinta dallo stesso artista. L’esposizione si chiamerà U2 X Thierry Noir.

Ancora, Noir dipingerà un murale sul muro di Berlino per celebrare l’anniversario del disco. Curiosamente Noir risulta essere anche il primo artista ad aver dipinto sullo storico muro che divideva la città in due parti durante la Guerra Fredda.

L’edizione 30th Anniversary di Achtung Baby degli U2 uscirà in 2 date. La prima è programmata per venerdì 19 novembre e comprende il doppio vinile nelle versioni standard e colorato in rosso e blu. Il primo vinile contiene l’intera tracklist dell’album, il secondo sarà Achtung Baby (Unter Remixes).

Il 3 dicembre, invece, uscirà in edizione digitale una versione da 50 tracce di Achtung Baby degli U2, un vero e proprio cofanetto che includerà Unter Remixes, Uber Remixes e B-sides tra le quali troviamo 22 tracce mai uscite in digitale. Ecco la tracklist del cofanetto completo:

Achtung Baby

1 Zoo Station

2 Even Better Than The Real Thing

3 One

4 Until The End Of The World

5 Who’s Gonna Ride Your Wild Horses

6 So Cruel

7 The Fly

8 Mysterious Ways

9 Tryin’ To Throw Your Arms Around The World

10 Ultra Violet (Light My Way)

11 Acrobat

Uber Remixes

1 Night and Day (Steel String Remix)

2 Real Thing (Perfecto Mix)

3 Mysterious Ways (Solar Plexus Extended Club Mix)

4 Lemon (Perfecto Mix)

5 Can’t Help Falling in Love (Triple Peaks Remix)

6 Lady with the Spinning Head (Extended Dance remix)

7 Real Thing (V16 Exit Wound Remix)

8 Mysterious Ways (Ultimatum Mix)

9 The Lounge Fly Mix

10 Mysterious Ways (The Perfecto Remix)

11 One (Apollo 440 Remix)

Unter Remixes

1 Mysterious Ways (Tabla Motown Remix)

2 Mysterious Ways (Apollo 440 Magic Hour Remix)

3 Can’t Help Falling in Love (Mystery Train Dub)

4 One (Apollo 440 Ambient Mix)

5 Lemon (Momo’s Reprise)

6 Salomé (Zooromancer Remix)

7 Even Better Than The Real Thing (Trance Mix)

8 Numb (Gimme Some More Dignity Mix)

9 Mysterious Ways (Solar Plexus Magic Hour Remix)

10 Numb (The Soul Assassins Mix)

11 Even Better Than The Real Thing (Apollo 440 Stealth Sonic Remix)

B-Sides And Other Stuff

1 Lady With The Spinning Head (UV1)

2 Blow Your House Down

3 Salomé

4 Even Better Than The Real Thing (Single Version)

5 Satellite Of Love

6 Who’s Gonna Ride Your Wild Horses (Temple Bar Remix)

7 Heaven And Hell

8 Oh Berlin

9 Near The Island (Instrumental)

10 Down All The Days

11 Paint It Black

12 Fortunate Son

13 Alex Descends Into Hell For A Bottle Of Milk / Korova 1

14 Where Did It All Go Wrong?

15 Everybody Loves A Winner

16 Even Better Than The Real Thing (Fish Out Of Water Remix)