GLi Echo Dot con Alexa sono assoluti protagonisti delle prime offerte Amazon Black Friday 2021. I dispositivi tanto diffusi nelle nostre case sono disponibili, in alcuni modelli, ad un prezzo decisamente più basso rispetto a quelli di listino. Addirittura, in uno specifico caso, si arriva a pagare lo smart speakero ad un prezzo più che dimezzato rispetto a quello iniziale. Vale la pena dunque conoscere e approfondire le specifiche condizioni di vendita.

Si parte con l’Echo Dot più versatile, quello di terza generazione a forma schiacciata e non sferica. Il suo costo originario è di 49,90 euro ma ora il dispositivo è presente tra le offerte Amazon Black Friday d’anticipo e dunque la spesa da sostenere sarà pari a soli 19,90 euro. Lo sconto è pari a ben 30 euro, ossia il 60% del valore commerciale del dispositivo. Al momento di questa pubblicazione, l’unica variante che presenterebbe questo forte ribasso sarebbe quella nella nuance antracite, pure molto versatile in ambiente moderni come in quelli più classici. La consegna del prodotto, neanche a dirlo, avverrà in tempi davvero celeri con consegna già domani 17 novembre.

Un altro modello di Echo Dot rientra nelle offerte Amazon Black Friday 2021 già di scena in questi giorni, ben prima del fatidico venerdì nero del 26 novembre. Si tratta del dispositivo più recente di quarta generazione a forma sferica. Il suo prezzo attuale è di 44,96 euro e non più 59,90 euro. Lo sconto totale è dunque di 15 euro, più contenuto rispetto al precedente device ma sempre pari ad un buon 25% del valore di listino. In questo caso, la scelta del proprio smart speaker potrà variare sulla base di tre colori differenti, ossia il sempre onnipresente antracite ma anche bianco ghiaccio e ceruleo. Per quanto riguarda la spedizione infine, anche questo pacco risulta pronto alla consegna e se ordinato nelle prossime ore, arriverà già domani 17 novembre.