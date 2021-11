Finalmente nella stagione 33 arriva una storia d’amore gay nei Simpson: con l’ingresso in scena di un nuovo personaggio la storica serie animata Fox si apre defnitivamente al mondo LGBTQ+ raccontando un legame omosessuale per uno dei suoi volti più amati. Wylon Smithers, uno dei personaggi secondari più apprezzati del format, vivrà finalmente un amore passionale e non solo platonico: l’assistente di Mr. Burns si innamorerà di uno stilista nell’episodio in onda il 21 novembre negli Stati Uniti su Fox (in Italia successivamente su Disney+).

Questa storia d’amore gay nei Simpson sarà la prima nella lunga vita della serie animata per un personaggio ricorrente della serie, già dichiaratamente omosessuale e innamorato da sempre del suo capo Burns: l’episodio si intitola Ritratto di un lacchè in fiamme, una chiara citazione del film francese Ritratto di una Donna in Fiamme, celebrato proprio per il suo approccio a una storia d’amore LGBTQ+. La trama dell’episodio recita così: “Smithers trova il vero amore con un famoso designer di moda, ma la loro nuova relazione finirà per distruggere Springfield?“.

La storia d’amore gay nei Simpson tra Smithers e lo stilista francese che gli farà perdere la testa è stata scritta da Rob LaZebnik, che ha sceneggiato il coming out del personaggio nel 2016, e da suo figlio Johnny, proprio colui che ha ispirato quel momento nella serie. Lo stesso LaZebnik ha chiarito quanto sia importante inserire nell’iconica serie un legame omosessuale e di averlo fatto per mandare un messaggio a suo figlio: “Sono un ragazzo dell’America dell’entroterra, quindi di solito non mostro le mie emozioni, ma ho pensato: quale modo migliore per dire a mio figlio che lo amo se non attraverso un episodio?” ha dichiarato al New York Post. In questa occasione, entrambi hanno lavorato fianco a fianco sul personaggio e sulla sua evoluzione sentimentale.

La storia d’amore gay nei Simpson tra Smithers e Michael De Graaf è stata commentata anche da Victor Garber, doppiatore del personaggio dello stilista francese, noto per aver interpretato Thomas Andrews in Titanic ma anche per aver interpretato Jack Bristow in Alias. Garber ha lo stesso orientamento sessuale del suo personaggio ne I Simpson e apprezza questa scelta narrativa degli sceneggiatori: “Non ho interpretato molti personaggi omosessuali, ma ogni volta che lo faccio mi ricorda alcuni sentimenti che provavo quando ero un giovane attore e non potevo essere gay. Questo ruolo è stato un promemoria di quanto le cose siano cambiate e anche di come mi sono evoluto“.

@Fox

La storia d’amore gay nei Simpson che coinvolgerà Smithers fa fare alla serie un ulteriore passo avanti nella rappresentazione di LGTBQ+, che ha già avuto altri personaggi omosessuali e raccontato di coppie gay in alcuni episodi, ma mai coinvolgendo un personaggio ricorrente e storico del calibro dell’assistente di Mr. Burns. Per alcuni sarà solo una resa al politicamente corretto, ma è solo il risultato di un processo di normalizzazione del racconto in termini di inclusività e rappresentatività.