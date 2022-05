Sbaglia chi pensa che i Simpson abbiano predetto la patologia del vaiolo delle scimmie, né tanto meno che avessero anticipato l’invasione dell’Ucraina. Le scena sopra riprodotte sono entrambe state ricavate dall’assemblaggio di diversi episodi, che nulla hanno a che fare gli uni con gli altri.

In particolare, Abraham Simpson, nonno di Bart, Lisa e Maggie, ha effettivamente in mano un fucile, come in tanti altri dei suoi flashback bellici. L’episodio in questione è ‘Nonno Simpsons e il Tesoro Maledetto‘: inutile dirvi che la bandiera ucraina è stata applicata dopo. Putin, con indosso una maglietta posticcia, è stato editato dall’episodio 600: in originale, l’attuale presidente della Federazione Russa, chiedeva di prendere parte alle elezioni degli Stati Uniti per votare a favore del suo candidato preferito, cercando di mascherarsi con una maglia da tifoso e nascondendo goffamente il proprio accento russo. Homer che imbraccia una bandiera dell’Ucraina, in realtà, sta imbracciando una bandiera degli USA nell’episodio ‘Il Bob Italiano‘ per protestare contro la politica dei bagagli (era stato costretto a volare in Italia per recuperare un’auto da corsa).

Quella del vaiolo delle scimmie, allo stesso modo, non può considerarsi una predizione dei Simpson: la scimmia, di nome Mojo, arriva dall’episodio ‘Girly Edition‘ e viene assegnata impropriamente ad Homer come aiuto per persone non autosufficienti, il quale aveva dichiarato servisse per il padre malato. Mojo, purtroppo, viene contagiato dalla pigrizia e dai vizi di Homer, diventando, a propria volta, obeso e alcolizzato. Le vescicole che ricoprono la figura di Homer, invece, proviene dall’episodio ‘Milhouse Of Sand And Fog‘, in cui il protagonista, non vaccinato contro la varicella, si rende conto che Maggie, la sua figlia minore, ha contratto la malattia ed interpreta a modo suo il consiglio datogli da Ned Flanders, organizzando un ‘Varicella Party’, invitando a casa i genitori di Springfield con i propri figli, affinché i piccoli potessero contrarre la malattia, e finendo col contagiarsi lui stesso (chiara la critica mossa contro i novax).

Continua a leggere su optimagazine.com