La vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali statunitensi fa di Kamala Harris la prima vicepresidente donna di origini afro-indo-americane. Ma se l’esito di questa tornata elettorale è apparso imprevidibile fino a pochi giorni fa, al contrario è parso consolidarsi già da un pezzo lo status di fenomeno pop della stessa Harris. Negli ultimi anni, infatti, alla prorompente ascesa politica della governatrice della California è corrisposta una diffusione altrettanto scoppiettante di imitazioni, accostamenti e riferimenti più o meno lusinghieri.

La popolarità di Kamala Harris al di fuori dell’arena politica statunitense è dovuta soprattutto alle imitazioni di Maya Rudolph al Saturday Night Live. Rudolph, uno dei volti comici più talentuosi e versatili di quest’epoca, offre di Harris un ritratto esasperato che però coglie alla perfezione l’essenza della personalità della candidata alla vicepresidenza, la sua mimica facciale, il suo stile oratorio. E nel contesto dell’SNL, che delle imitazioni dei principali esponenti politici del paese fa da sempre un punto fermo, il lavoro di Rudolph raggiunge una portata senza paragoni nel mondo televisivo statunitense.

Che Kamala Harris sia almeno un po’ la versione che di lei offre Maya Rudolph è parso ancora più chiaro nel momento dell’ufficializzazione del ticket Biden-Harris. Il pensiero degli utenti sui social, infatti, sembra essersi rivolto più alla possibilità che la comica possa essersi garantita un lavoro fisso per i prossimi quattro anni che non al significato – anche simbolico – della nomination di Harris. Inevitabile, probabilmente, se si pensa che la stessa governatrice della California è una fan dichiarata della sua imitatrice e ha promesso di tenerla impegnata per i prossimi otto anni.

That girl being played by @MayaRudolph on @nbcsnl?



That girl was me. pic.twitter.com/btmrzJnm6u — Kamala Harris (@KamalaHarris) September 29, 2019

I intend to keep @mayarudolph in work for the next 8 years! pic.twitter.com/GPKmZoAmWQ — Kamala Harris (@KamalaHarris) October 4, 2019

Da alcuni anni Kamala Harris è un riferimento pop anche per una nicchia social decisamente più ristretta, ma altrettanto rumorosa: quella dei fan di The L Word. Fin dagli esordi nella politica Harris è definita Straight Bette Porter, ossia la Bette Porter etero della politica statunitense. Il riferimento è a una delle protagoniste di The L Word e del recente revival The L Word: Generation Q, interpretata dall’icona Jennifer Beals. Le due condividono una simile fisionomia, il colore della pelle, la scelta di completi e tailleur come marchio di fabbrica e simbolo di autorità, le ambizioni politiche. Non è chiaro se Harris o Beals siano a conoscenza di questo accostamento, ma Twitter non ne ha mai fatto mistero.

E a dispetto di chiunque continui a dubitarne, lo status di fenomeno pop di Kamala Harris ha continuato a rinsaldarsi negli ultimi mesi grazie all’involontario passo falso di Jenna Ellis, consulente legale e avvocato di Donald Trump, che in un tweet ha paragonato la voce di Harris a quella di Marge Simpson. Sono però bastati pochi minuti perché un esercito di fan di Marge facesse notare che un simile paragone è ben lontano da un insulto, e raggiunge piuttosto un effetto opposto. Chiamare Kamala Harris Marge Simpson è tra le cose più fighe che tu possa fare per lei, ha commentato qualcuno, e Sai che tutti amano Marge, vero?, ha aggiunto poi qualcun altro.

Calling Kamala Harris Marge Simpson is about the coolest thing you can do for her. pic.twitter.com/MwM3UmPl6b — jason almenas (@striderno9) August 12, 2020

A dire la sua è arrivata poco dopo anche la stessa Marge Simpson, che in un video pubblicato sul profilo Twitter ufficiale della serie animata si è rivolta direttamente alla consulente Ellis. Di solito non mi intrometto nella politica, ma la consigliera Jenna Hallis ha appena detto che la voce di Kamala Harris somiglia alla mia. Lisa dice che non l’ha inteso come un complimento. […] Comincio a sentirla un po’ come una mancanza di rispetto. Io insegno ai miei figli a non dare nomignoli alle persone, Jenna. Volevo dire che sono inc***ata, ma ho paura che mi censurino, le si sente dire. E se ritrovarsi coinvolti nell’universo-Simpson non è sintomo di popolarità, allora cosa resta?

Marge Simpson has something to say. pic.twitter.com/viux96bAPf — TheSimpsons (@TheSimpsons) August 14, 2020

Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa | Lettore multimediale La nostra Fire TV Stick più venduta, ora con il telecomando vocale...

I dispositivi Fire TV Stick hanno molto più spazio di archiviazione...

“]