Ci risiamo: nei Simpson stagione 32 episodio 4 è stato davvero predetto l’attacco a Washington di ieri 6 gennaio? In molti hanno notato affinità con quanto accaduto in una puntata della nota serie (che fa riferimento però alla data del 20 gennaio 2021) e quanto davvero capitato nelle scorse ore. Per questo motivo è utile analizzare il video dei personaggi di Springfield alle prese con una vera e propria guerra civile in uno dei più recenti episodi ma anche frame di puntate meno recenti per capire se davvero i creatori della nota serie abbiano davvero poteri di predizione.

Soprattutto sui social Twitter e Facebook, non sono pochi i frame dei Simpson contrapposti a quelli delle scene di attacco al Congresso di Washington di ieri 6 gennaio. Nel tweet di seguito, ad esempio, viene immortalato un manifestante che porta via un leggio e di contro, Homer Simpson fa qualcosa di molto simile con la statua di un presidente americano trafugata da un palazzo del Governo. In questo caso, il riferimento è all’episodio 1 dell’undicesima stagione in cui Homer appunto aiuta Mel Gibson a rendere più movimentata la trama di un suo film. La scena è accostabile certamente ma i fatti descritti non sono quelli di scena nella giornata di ieri.

C’è più affinità di certo tra quanto accaduto solo poche ore fa con i Simpson stagione 32 episodio 4. La puntata è intitolata Treehouse of Horror XXXI, in italiano “La paura fa novanta XXXI”: questa è andata in onda lo scorso 1 novembre negli Stati Uniti e non ancora in Italia. Proprio Homer sogna lo scoppio di una vera e propria guerra civile all’indomani delle elezioni del nuovo presidente degli Stati Uniti, in concomitanza con la sua cerimonia di elezione del 20 gennaio 2021. Proprio Spriengfield viene presa d’assalto da robot. Compaiono anche i cavalieri dell’Apocalisse che portano le bandiere della “pestilenza”, della “fame” e della “guerra”, come evidenziato nel video riportato in basso.

Possiamo dire dunque che nei Simpson stagione 32 episodio 4 ci sia stata una vera e propria predizione dell’assalto al Congresso di Washington? I creatori della serie hanno scritto e prodotto la puntata in pieno clima di profonda spaccatura tra fazioni diverse del popolo statunitense durante tutto il lungo periodo elettorale. Era verosimile immaginare che lo scontro tra repubblicani e democratici scatenasse anche proteste (soprattutto all’indomani di una possibile sconfitta di Trump). La data del 20 gennaio 2021, di poco distante da quella del 6 gennaio poi, non è di certo richiamata a caso ma corrisponde al tradizionale Election Day dei nuovi presidenti USA. Insomma, prendendo spunto dalla realtà dei fatti, quanto visionato negli episodi ha il sapore di predizione “logica” e in parte scontata.