Justin Bieber a Bologna nel 2023 per due concerti da non perdere. Due saranno le tappe della tournée mondiale di Justin Bieber in programma nella penisola tra due anni. Il cantante, infatti, non programma appuntamenti live per il prossimo anno bensì per quello successivo.

Già è noto che il Justice World Tour di Justin Bieber farà tappa nella penisola per due appuntamenti attesi nel mese di gennaio nei palasport. Ancora una volta è l’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) ad ospitare Justin Bieber, 2 le serate in programma.

Justin Bieber a Bologna nel 2023 si esibirà il 27 e il 28 gennaio. Al via la prevendita dei biglietti su TicketOne e VivaTicket, dopo l’apertura di una pre-sale esclusiva per gli ascoltatori di Radio 105 che potranno acquistare i ticket prima di tutti gli altri.

Due straordinari concerti italiani sono attesi per Justin Bieber nell’ambito di in un tour che toccherà cinque continenti. In scaletta le canzoni del nuovo disco e tutti i migliori successi di Justin Bieber, apprezzatissime canzoni che lo hanno reso la star mondiale che oggi tutti conosciamo ed apprezziamo.

Gli italiani avranno a disposizione ben due serate per assistere dal vivo agli spettacoli di Justin Bieber: il 27 e il 28 gennaio 2023.

Biglietti per Justin Bieber a Bologna nel 2023

I biglietti per Justin Bieber a Bologna nel 2023 saranno disponibili in prevendita attraverso una pre-sale esclusiva per Radio 105 dalle ore 10.00 del 17 novembre alle ore 23.59 del 18 novembre solo online sul sito dell’emittente radiofonica, media partner dei due spettacoli italiani.



L’apertura della vendita generale è in programma per il 19 novembre ore 10.00 su TicketOne, sia online che via call center e in tutti i punti vendita fisici della penisola.