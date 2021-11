I Cugini di Campagna contro i Maneskin, stavolta c’entra il look sfoggiato dai ragazzi in occasione dell’esibizione sul palco degli MTV EMA 2021 di Budapest che si sono tenuti ieri sera in diretta in Europa.

A far discutere oggi è il completo di Thomas Raggi a scacchiera, con una cinta prorompente in vita. Il look non è sfuggito ai Cugini di Campagna che invitano la band di Damiamo David a passare da loro per risparmiare sugli abiti di scena.

Sono tutti vestiti che i Cugini di Campagna posseggono in quanto sfoggiati da loro negli scorsi anni. I Maneskin li stanno scoprendo solamente di recente. I Cugini di Campagna, allora, sottolineano di essere stati nuovamente copiati e sui social rivolgono un messaggio ai Maneskin.

“Cari Maneskin, potevate venire nel nostro studio. Vi avremmo dato i nostri costumi… e avreste risparmiato, di gran lunga, tempo e denaro”, il messaggio apparso oggi sulla pagina ufficiale Facebook dei Cugini. Non è il primo attacco ai Maneskin da parte del gruppo, non è la prima volta che i Cugini fanno notare di essere stati copiati nel look dai Maneskin.

Numerosi i commenti e le condivisioni ma anche i like al post dei Cugini di Campagna, accusati di “rosicare” in modo eccessivo per il successo internazionale dei Maneskin.

Stavolta oggetto di critica è il costume indossato dal chitarrista del gruppo, classe 2001, in occasione della performance della band in Ungheria per la presentazione del nuovo singolo, Mammamia. In occasione degli EMA 2021, i Maneskin hanno messo a segno un primato per l’Italia: vincendo il premio Best Rock, sono il primo gruppo a trionfare in questa categoria e, in generale, in una qualsiasi categoria internazionale degli EMA.

Prima di questo momento, gli artisti italiani avevano trionfato solo ed esclusivamente nella categoria regionale dedicata al Best Italian Act, quest’anno vinta dal cantante Aka7even.